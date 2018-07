Junta no da por cerrado el FLA de 2012 y exige una revisión que no beneficie a CC.AA. "más endeudadas" que Andalucía

Actualizado 10/12/2012 14:54:58 CET

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, insiste en que la Junta no da por cerrado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para el presente ejercicio 2012, que se cierra el próximo lunes, y vuelve a reclamar una "revisión más equitativa" de su distribución para que no beneficie a comunidades "más endeudadas" que Andalucía como Cataluña.

Díaz se ha pronunciado de este modo en Sevilla durante una rueda de prensa para presentar un informe social sobre la juventud de Andalucía al ser preguntada por si la Junta tiene decidido acogerse al FLA durante el próximo año 2013.

"No hemos dado por cerrado el FLA de 2012, cuando acabemos con 2012 empezaremos con 2013", ha indicado la titular andaluza de la Presidencia, que ha recordado que la Junta ha recibido hasta el momento "poco más de 2.000 millones" de los más de 4.600 millones que reclamaba", por lo que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se encuentra "negociando y dialogando con el Ministerio porque consideramos que Andalucía debe recibir un trato más justo y más equitativo y no se puede premiar a otras comunidades mucho más endeudadas que Andalucía".

En este sentido, Díaz ha subrayado que la Junta sigue "pendiente de que haya un reparto justo del FLA de este año porque no estamos de acuerdo con el reparto actual en el que hemos recibido prácticamente la mitad que otras comunidades más endeudadas como Cataluña" y ha recalcado que, "como al final ese FLA no se ha agotado, esperamos que haya una revisión que sea más equitativa respecto a otras comunidades más endeudadas que Andalucía".

RECURSO CONTRA LOS PGE

Preguntada por el recurso en que trabaja la Junta contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 por no atender la distribución de la inversión por población fijada en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, la consejera ha criticado que es la segunda vez "en seis meses" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no atiende este precepto estatutario "y todavía no he escuchado reivindicar a un dirigente del PP-A lo que es de los andaluces".

"Solo he escuchado un tono amenazante --hacia la Junta-- de dirigentes como la delegada del Gobierno --Carmen Crespo--, pero no levantar la voz reclamando los derechos de Andalucía y lo que está en nuestro Estatuto", ha lamentado Díaz, que ha confiado que el PP-A cambie de actitud y "levante la voz" en vez de "servir de coartada a actitudes amenazantes con una comunidad autónoma que es cumplidora".