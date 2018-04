JxCat dice en Berlín que no tienen prisa para que haya gobierno en Cataluña y no descarta a Puigdemont

Actualizado 18/04/2018 14:55:25 CET



Apurarán todas las opciones políticas, judiciales y legales

BERLIN, 18 (EUROPA PRESS)

Eduard Pujol, portavoz adjunto de JxCat, afirmó este miércoles tras la reunión celebrada en Berlín por Carles Puigdemont y el grupo parlamentario de dicha formación, que su partido se siente con "comodidad suficiente para trabajar sin prisas y para continuar valorando todas las opciones, y también la del presiente Carles Puigdemont" para formar gobierno en Cataluña.

"Nos hemos ganado el derecho de gestionar el tiempo, siendo muy responsables y corresponsables con la voluntad del pueblo de Cataluña, donde hay una voz que pide gobierno y nosotros somos los primeros que queremos que haya gobierno", manifestó Pujol en declaraciones a la prensa poco antes de que terminara la reunión del grupo parlamentario de JxCat.

"En definitiva, lo que queremos es dar los pasos que sean mejores para el país y en esto estamos. No hay contradicción entre los plazos y valorar todas las candidaturas y todos los nombres", abundó Pujol.

"Hemos presentado ya tres candidatos, uno de los cuales dos veces. Y la respuesta del Estado ha sido la de no querer dialogar y marcar la vida política a través de los tribunales", señaló Pujol, aludiendo a las tentativas de su partido de hacer presidentes a Jordi Sánchez y a Jordi Turull.

Pujol también citó a Puigdemont como una de las opciones viables. Del líder independentista huido de la justicia española, dijo que cuenta con una "legitimidad que está fuera de toda duda". Además, Pujol aseguró que su partido no evalúa un cuarto candidato con el que probar suerte en el Parlament antes de que acabe el plazo para encontrar un president para Cataluña.

"Esto no es una especie de Operación Triunfo político, un programa de televisión donde eliges una opción u otra en función del aplauso del público. Nosotros somos una formación política que se presentó en las elecciones del 21-D con un candidato, y el candidato y el programa electoral contaron con el respaldo electoral que ustedes conocen: 34 Puigdemont, 4 Rajoy", abundó el portavoz de JxCat.

Sobre el actual bloqueo de la política catalana, que tiene el 22 de mayo como fecha límite para encontrar un nuevo presidente o de lo contrario habría que celebrar nuevas elecciones, Pujol sostuvo que en su partido no hay "alarma ni miedo". El 22 de mayo "no nos da miedo porque vamos a llegar a tiempo para tener president, no hay ninguna alarma ni ningún miedo", sostuvo.

"El escenario de repetición de elecciones está muy lejos porque somos gente responsable que tenemos la voluntad de formar gobierno y lo hemos demostrado de manera repetida y lo vamos a seguir demostrando en los plazos previstos", apuntó el portavoz de la formación independentista.

APURARAN TODAS LAS OPCIONES

"Queremos apurar todas las opciones, legales, judiciales y políticas que nos permitan insistir en aquello que ya hemos planteado, la candidatura de Puigdemont el 30 de enero y las posteriores, Jordi Sanchez, quien está avalado por la ONU, y de Jordi Turull, quien ha tenido hoy cita con el Tribunal Supremo", abundó Pujol.

El dirigente independentista compareció ante los medios al término de una reunión con Carles Puigdemont, afincado en Berlín desde que fuera puesto en libertad bajo fianza hace dos viernes de la cárcel de Neumunster (noroeste germano).

La reunión de este miércoles en Berlín congregó a todos los miembros del grupo de JxCat en el Parlamento catalán, salvo los que actualmente se encuentran en prisión.