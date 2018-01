JxCat dice desde Bruselas que "nada impide" la investidura de Puigdemont y resta valor a opinión de los letrados

Actualizado 12/01/2018 15:56:58 CET

BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)

La diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi ha defendido este viernes desde Bruselas que "no hay nada que impida" la investidura en la distancia de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat y ha advertido de que le corresponde al presidente del Parlamento de Cataluña o al pleno --y no a los letrados de la Cámara-- decidir cuáles son los límites de dicho reglamento.

"Quien tiene que decidir cómo se aplica el reglamento es bien el presidente del Parlament y la mesa o el pleno del Parlament", ha defendido la número 10 de la candidatura de JxCat por Barcelona, al ser preguntada por si su grupo acataría una opinión desfavorable de los letrados.

Artadi ha subrayado que por el momento no hay "ningún informe" oficial y ha añadido que en otras ocasiones algunos de sus pronunciamientos han sido "validados o no" por el Tribunal Constitucional.

"A quien toca decidir cómo se aplica el reglamento en cada una de las circunstancias es el presidente del Parlamento o al pleno del Parlamento, que es soberano y decide cómo se aplica el reglamento", ha reiterado, para evitar las preguntas sobre las posibles opiniones de los letrados, en una rueda de prensa ofrecida en Bruselas.

La que fue jefa de la campaña electoral de la formación que lidera Puigdemont ha querido subrayar que "no hay nada que impida la elección" del expresidente catalán de nuevo, por lo que ha pedido la "confianza" de los diputados para que "de acuerdo con la legitimidad del president Puigdemont y con los resultados electorales, voten como hicieron justo hace dos años al president Puigdemont".

"Nuestros planes A, B y Z son siempre investir al presidente Puigdemont utilizando el reglamento, como no puede ser de otra manera", ha remachado.

Así ha indicado que contemplan "todos los instrumentos" que permita el reglamento parlamentario y ha asegurado que en la formación no descartan ninguna opción, al ser preguntada por una posible vuelta de Puigdemont.

ARTADI: "NO LES HAREMOS VOLVER PARA QUE VAYAN A PRISIÓN"

"No descartamos nada. Nuestra opinión, si pudiéramos escoger, es que (Puigdemont y los exconsellers) volviesen esta tarde con nosotros", ha afirmado Artadi, quien ha matizado que "es evidente que hoy no es posible", porque, ha dicho, "no les haremos volver para que vayan a prisión, no tendría sentido". "No descartamos nada, pero vamos paso a paso", ha zanjado al respecto.

Sobre la necesidad de que los miembros de JxCAT que se encuentran en prisión o en Bruselas tuvieran que renunciar a sus actas para hacer correr la lista, la diputada ha dicho que la "voluntad" del partido es que no sea necesario dar ese paso.

En el caso de Sánchez y Forn ha apuntado que es una opción que "no nos planteamos" y que espera que tampoco tenga que ser necesario en el caso de Ponsati y Puig. "La ciudadanía ha votado la lista como está y nuestra voluntad es que los cinco se mantengan como diputados", ha argumentado.

El portavoz de JxCat, Edouard Pujol, por su parte, ha apuntado que les haría "muy felices" el retorno "con normalidad", pero ha considerado que para ello es necesario "abrir la puerta a la política" y ha recordado la "oferta de diálogo sin condiciones" lanzada al Gobierno de Mariano Rajoy, desde donde no ha habido respuesta.