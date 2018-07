Lara (IU) dice que no hay "falta de ética" en el caso de su edil en Pamplona que cobró por reuniones con ella misma

Actualizado 02/05/2013 15:33:57 CET

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha asegurado que "no hay ninguna práctica ilegal, ni falta de ética, ni irregularidad" en la actuación municipal de la edil de la formación de izquierda en el Ayuntamiento de Pamplona, Edurne Eguino, quien supuestamente cobró reuniones de grupo por citarse con ella misma.

En rueda de prensa en Bilbao, acompañado de la coordinadora de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, Lara se ha referido, de esta forma, a la información aparecida este miércoles en un diario navarro en la que se recoge que la única concejal de Izquierda-Ezkerra en Pamplona, Edurne Eguino, cobró por este tipo de reuniones.

Lara ha explicado que esta misma mañana se ha puesto en contacto con el coordinador de IU en Navarra y la explicación que le ha trasladado es que Eguino "no se ha reunido consigo misma", sino que "hay una normativa existente desde el año 1990 donde se regulan las reuniones que tenía cualquier concejal con su grupo para preparar sus iniciativas al ayuntamiento". En ese sentido, ha precisado, "si tienes únicamente un concejal te reúnes con equipos de gente y con la organización".

Por ello, ha insistido en que "no hay ningún problema de irregularidad desde el punto de vista legal" en la actuación de la edil de Pamplona. "Está regularizado y regulado y tiene toda la bendición de la Intervención y la Intervención es sagrada para nosotros", ha agregado.

No obstante, ha indicado que como este sistema, "que estuvo funcionando durante años", no les gustaba, finalmente se decidió liberar a la edil de Pamplona, "para que tuviera un tercio de dedicación que cobra del propio ayuntamiento por la prestación del trabajo como cargo público y dos tercios que recibe del hospital donde está prestando la otra parte de su trabajo", de forma que no cobra cantidades en función de las reuniones que pudiera tener.

"La organización me garantiza de que no hay ninguna irregularidad, que no se ha vulnerado ninguna norma y que se corrigió desde el punto de vista que pudiera dar lugar a interpretaciones negativas de esa situación, porque esto viene de 2011", ha concluido.