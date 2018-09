Levy (PP) considera que el discurso de Torra es "más de lo mismo" y afea la presencia del PSC en la conferencia

Publicado 05/09/2018 8:51:55 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha tachado la intervención de ayer del president de la Generalitat, Quim Torra, de "discurso en espiral" y considera que es "más de lo mismo", al tiempo ha cargado contra la presencia del PSC en el Teatre Nacional de Cataluña en lugar de coordinarse con las fuerzas constitucionalistas como PP y Ciudadanos.

En declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, Levy ha calificado al president de la Generalitat de "exaltador" y "agitador de la calle" después de que dijera que no aceptará eventuales sentencias condenatorias del Tribunal Supremo contra los presos soberanistas e hiciera una llamada a una movilización permanente en Cataluña. "No nos pareció ninguna variación, si no una nueva provocación a catalanes y españoles", ha valorado.

La dirigente 'popular' ha exigido a Torra que acuda al Parlament y ha criticado que mientras mantiene cerrada la Cámara autonómica, que no se reunirá este mes de septiembre, el president de la Generalitat, en cambio, protagoniza conferencias en la que "se dedica a hablarle a los suyos", mientras a los no independentistas los mantiene "marginados".

CRÍTICAS AL PSC

Por otro lado, ha criticado que el PSC estuviera presente en el Teatre Nacional de Cataluña escuchando el discurso de Torra -- acudió la portavoz socialista en el Parlament Eva Granados. "Donde tiene que estar es con los demócratas y quienes aseguran la convivencia democrática", ha señalado.

Para Levy los socialistas tendrían que estar coordinando acciones con el PP y Ciudadanos y ha reiterado que en este momento "urge más" un encuentro de las fuerzas constitucionalistas que escuchar a Torra.

Preguntada por cómo debería afrontar el Ejecutivo socialista el desafío separatista, Levy ha asegurado que en esta situación lo único que cabe es que prevalezca "la democracia, la convivencia y el respeto a la ley". "De estas tres cosas Torra carece voluntad", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que "mal hace" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si está con "aquellos que le van a engañar", ha dicho en relación al apoyo de fuerzas independentistas a la moción de censura y por la debilidad parlamentaria del PSOE.