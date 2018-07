Llamazares cree que la polémica sobre Gallardón es un "debate menor" con interpretaciones "contradictorias"

Actualizado 22/08/2007 12:38:16 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, afirmó hoy que la polémica creada en torno al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por su ofrecimiento para formar parte de la lista para el Congreso en las próximas elecciones generales es "un debate menor" en el seno del PP que da lugar a "interpretaciones ambivalentes y contradictorias".

Llamazares señaló, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que entre los políticos que han opinado de la posición del alcalde de Madrid se pueden apreciar dos posturas. Por un lado se encuentran aquellos que piensan "en la aportación que significa la presencia" de Gallardón en las candidaturas del PP y, por otro, quienes "piensan en el recambio dentro del PP en caso de fracaso electoral".

Así, rechazó intervenir en este "debate menor" por tratarse de una polémica "interna" de un partido. "No me gusta esa dinámica, me gusta mucho más hablar de los problemas de los ciudadanos", concluyó.