Llarena interroga el martes a Forn y escuchará a seis testigos de Junqueras y Romeva

Publicado 24/06/2018 12:09:53 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el 'procés' independentista en Cataluña, ha citado el próximo martes 26 de junio a las 9.30 horas al exconseller de Interior Joaquim Forn, procesado por rebelión y malversación de fondos públicos y en prisión desde el pasado 2 de noviembre. Solicitó esta nueva comparecencia para pedir de nuevo al juez su excarcelación.

El día que citó a Forn, Llarena hizo públicas otras providencias en las que realiza nuevas citaciones --de seis testigos a petición del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva-- además de otra resolución en la que informaba a las partes que ya había practicado todas las diligencias acordadas y les daba plazo para que solicitaran nuevas actuaciones si así lo consideraban necesario. Ello da entender que la instrucción concluirá próximamente y el caso podría quedar listo para su enjuiciamiento en los próximos meses.

CARTA DE APOYO A LOS CDR

Llarena rechazó excarcelar a Forn al entender que el riesgo de reiteración delictiva persiste en su caso después de que en una carta pública expresase su apoyo a los Comités de Defensa de la República (CDR) y les pidiese que resistieran y se mantuvieran "firmes".

Esta misiva, que escribió junto al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y que fue leída el pasado 2 de mayo en un acto público celebrado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, afirma que Cataluña es "un país vivo que no se resigna, ni cede a la represión ni a la amenaza", lo que hizo considerar al juez Llarena que ambos líderes independentistas revalidaron su compromiso con la determinación reflejada en el Libro Blanco para la Independencia, que le sirvió para justificar su procesamiento.

El magistrado también aseguró que hay riesgo de fuga, pese a que haya renunciado a su actividad parlamentaria y en sus declaraciones judiciales Forn asegurase que no iba a abandonar España y que no se incorporaría a ninguna responsabilidad en el Gobierno de la Generalitat. Para Llarena, su comportamiento "no conjura el peligro objetivo que en él se aprecia" y recordó que hay investigados por el proceso soberanista en Catalunya que han tenido un "sorprendente éxito" yendo a otros países europeos.

El magistrado ha citado también el martes a partir de las 10.00 horas, a seis testigos propuestos por el Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva. Se tratan del director del diario 'El Punt Avui', Xevi Xirgu; y la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núria Llorach. También deberán comparecer ante el juez Olga Solanas García, Fernando Boloix Bago, Jaime Planas y Francisco Fuentes Ruiz.