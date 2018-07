López Aguilar insiste en que no percibe descontento y asegura que "nadie es imprescindible" en el PSOE de Canarias

Actualizado 22/09/2008 16:36:27 CET

El secretario general de los socialistas de las islas adelanta que garantizará que no haya vacío de poder en el partido

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Canarias, Juan Fernando López Aguilar, explicó este lunes que no percibe "ni descontento ni nada que se le parezca con respecto a la línea estratégica, el discurso y la gestión" que lleva a cabo, al tiempo que explicó tras la renuncia del vicesecretario regional, Francisco Hernández Spínola, que "nadie es imprescindible".

El socialista, en declaraciones al programa 'El día por delante' de 'Radio El Día' recogidas por Europa Press, subrayó que lo que encuentra entre los militantes es "apoyo y entusiasmo y esto lo saben Hernández Spínola y también el portavoz parlamentario, Blas Trujillo".

En esta línea, el líder de los socialistas canarios aseguró que siente "afecto" por Hernández Spínola y reconoció que la noticia de su marcha le ha "disgustado". "En mi trabajo no está comentar las decisiones ajenas de las que él debe hacerse responsable. Nos debemos atener a lo que las personas que las toman dicen en primera persona", añadió.

El ex ministro de Justicia indicó también que lamenta la decisión, pero que se atiene a la explicación de Hernández Spínola. "Ahora me toca asegurar que no haya vacío de poder y orgánico en el PSOE", asumió.

"El PSOE es un gran equipo y he dicho que en este trabajo todos somos necesarios y ninguno imprescindible. Es más, no soy la solución imprescindible y busco activamente a compañeros que sean referencia para la sociedad que nos mira", explicó López Aguilar.

Asimismo, el secretario general recalcó que "si yo viera que alguien sintoniza mejor con lo que los compañeros esperan, si yo lo creyera o viera, invitaría a ese compañero a que lo diga y eso no está pasando", explicó López Aguilar que insistió que invita a quien quiera "a que suba a la tribuna y lo diga".

López Aguilar añadió que lo que comprueba "por todas las islas es gente con ganas de oír" lo que dice y dándole "ánimos incesantemente". "Encuentro apoyo por todas partes y por tanto celebramos el Congreso de los días 8 y 9 de noviembre donde algunos dan un paso atrás y otros que no quieren seguir", dijo y repitió su respeto al vicesecretario.