López insiste en la "voluntad" de PSE y PP de "llevar" su acuerdo "hasta el final de la legislatura"

Actualizado 02/09/2011 14:32:39 CET

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Patxi López, ha insistido en la "voluntad" del PSE y el PP de "llevar" su acuerdo de Gobierno "hasta el final de la legislatura". Además, ha expresado la esperanza de que su partido vuelva a ser primera fuerza en Euskadi en los comicios del 20 de noviembre, tras superar la "desafección" de su electorado en las municipales.

López ha asegurado que, pese a ser "monocolor", su Gobierno "no está funcionando mal" porque ha logrado acuerdos "con todos" y "no sólo con el PP". Además, ha recordado que mantiene "la misma mayoría" que al inicio de la legislatura y cuenta "con los mismos acuerdos, que no son cerrados". "Queremos, y hay voluntad de los dos partidos (PSE y PP), de llevarlo hasta el final de la legislatura", ha aclarado.

El lehendakari ha defendido la "gran gestión" de su Gobierno a lo largo de estos más de dos años, porque está "haciendo muchas más cosas con muchos menos recursos".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha calificado de "curioso" que "alguno encadena elecciones y las intenta mezclar aunque no tenga nada que ver" y ha advertido de que el PSE "puede volver a ser la primera fuerza de Euskadi" el próximo 20 de noviembre, "como lo fue en las anteriores".

Se ha preguntado si, entonces, "habría que volver a cambiar todo, a reconsiderar los diputados generales, porque ya no sería la primera o la segunda fuerza en su territorio".

"Este Gobierno sigue teniendo el mismo respaldo que cuando nació y va a seguir haciendo lo que le corresponde hasta que acabe la legislatura con ese respaldo parlamentario. Hay un gobierno absolutamente legítimo, dispuesto a agotar la legislatura y que tiene iniciativas en marcha que está dispuesto a llevar hasta el final", ha dicho.

López ha admitido que aspirar a ser primera fuerza en Euskadi puede ser una afirmación optimista, pero que alberga también a "un cierto realismo" porque, pese a que el PSE ha sufrido "una desafección importante" de su electorado, el PP está "mostrando" su forma de gobernar en algunas Comunidades.

Según ha dicho, los populares han optado por "recortar los servicios públicos" y "deshacerse de las ayudas sociales", como fórmula para enfrentarse a la crisis.

"Estoy convencido de que la gente se va a dar cuenta de todo esto y va a tener que optar entre un modelo que garantiza el estado del bienestar y otro que es el de que, aprovechando la crisis, desmantela el estado del bienestar", ha explicado. En su opinión, "por esto y por otras cosas", los electores "van a optar por Alfredo Pérez Rubalcaba en vez de por Mariano Rajoy".