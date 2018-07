Madrazo asegura que en EB "existe voluntad de pacto" con PSE, si éste cambia para acordar "desde la izquierda"

Actualizado 04/06/2007 14:15:53 CET

Trabajará por "un espacio de izquierda alternativa" y espera que se avance en la paz pese a datos "que no invitan al optimismo"

BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EB-Berdeak, Javier Madrazo, aseguró hoy que en su partido "existe voluntad de pacto" con el PSE-EE, si éste cambia para acordar "desde la izquierda". Además, recordó que su formación ha sido "la única fuerza capaz de pactar con el nacionalismo y los socialistas", y espera que "eso siga siendo así".

Tras precisar que EB se propone "seguir trabajando por fortalecer el espacio de una izquierda pacifista, ecologista, feminista y alternativa", mostró su esperanza en que esta próxima legislatura "sea importante" para el logro de la paz, "pese a que hay datos que no invitan al optimismo".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Madrazo consideró que el mapa político actual expresa "la pluralidad" de Euskadi. "Estamos llamados a entendernos, a establecer pactos amplios para convivir y para construir este país. No hay que construirlo unos frente a otros, sino en colaboración: federalistas, nacionalistas y no nacionalistas", añadió.

Tras señalar que su formación mantuvo la pasada semana contactos preliminares y exploratorios, aseguró que no ha habido "una negociación propiamente dicha", sino que ha sido una dinámica "de aproximaciones y tanteos".

El dirigente de izquierdas señaló que, "hasta ahora se está hablando mucho de pactos en torno a siglas", precisó que su formación pretende "hablar de pactos en torno a programas y a contenidos".

Además, expresó su sorpresa porque el PSE-EE y EA en Gipuzkoa "estén apostando por proyectos que tienen el rechazo de la sociedad guipuzcoana", como el tema del TAV, el Puerto Exterior o la incineradora. "Si alguien quiere pactar con EB-Berdeak sólo a base de imponernos su pacto, está equivocado, no podrá contar con nosotros", añadió.

Tras señalar que su partido está dispuesto "a buscar un punto de encuentro", señaló que, "al final, el resultado debe ser un pacto de progreso que beneficie al conjunto de la ciudadanía de los tres territorios". "Pero, hasta ahora, no vemos voluntad de cambio, da la impresión de que se quiere imponer proyectos que cuentan con el rechazo de la sociedad de Gipuzkoa", dijo.

Respecto al tema de Alava, reconoció que ha habido "una conversación preliminar" con los socialistas. "Lo ideal es que haya una mayoría en términos de plena estabilidad en las instituciones que dé mayoría absoluta, pero, a veces, eso no siempre es posible. Y, por tanto, hay otras fórmulas de funcionamiento, como ocurre en el Parlamento vasco, donde estamos funcionando con mucha normalidad, un Gobierno con minoría mayoritaria, que busca apoyos en el Parlamento", indicó.

A su juicio, se trata de un esquema "que también se puede trasladar a las Juntas Generales de Alava o al Ayuntamiento de Vitoria, si no se consiguieran combinaciones que den mayorías absolutas".

"Lo que hay que hacer es ponerse ya a hablar en serio, con programas sobre la mesa, con documentos y papeles y analizar en serio las posibilidades de Gobierno en clave progresista y de izquierdas", añadió.

En este sentido, aseguró que, en principio, no rechazará el diálogo "con ninguna sigla", sino que exigirá "contenidos de progreso para las instituciones".

Para Madrazo, "existe voluntad de pacto con el PSE-EE", pero "el problema es que el Partido Socialista ha preferido básicamente pactar con el PP en Bizkaia y en Alava, o también en algún caso de Gipuzkoa como es el caso de Irun".

"Por tanto, si hay un cambio en las posiciones del PSE-EE a pactar desde la izquierda, ahí se abrirán nuevas posibilidades porque, hasta ahora, ellos las han negado porque han querido pactar con el PP, y en otras instituciones, donde la posición preeminente y mayoritaria sea el PNV, pues habrá que explorar pactos con ellos", añadió.

Tras recordar que su partido "ha sido, hasta ahora, la única fuerza política capaz de pactar con el nacionalismo y con los socialistas", y expresó su deseo de que "eso siga siendo así en esta legislatura".

Respecto al PSE-EE, dijo que se alegraría que "cambiaran" y se lograran acuerdos entre su partido y los socialistas en algunas instituciones "donde no se entiende un pacto del PSE-EE con el PP", como, por ejemplo, en la Margen Izquierda, donde ha habido "un pacto contranatura". "Si tienen voluntad de cambio, nos encontrarán, pero para negociar políticas de progreso y de mejora de la calidad de vida de la gente", manifestó.

A su juicio, el Partido Socialista "tiene que entender que a su izquierda hay una fuerza política que está consolidada, implantada, como EB-Berdeak, con la que debería entenderse". "Hasta ahora toda su obsesión ha sido hacernos daño e intentar que desapareciéramos, pero no lo están consiguiendo y están pasando ya muchos años. Creo que va siendo hora de que empiecen a entenderse con EB desde la clave del respeto y del reconocimiento", manifestó.

El coordinador general de EB consideró que ahora se abren "dos semanas decisivas" porque, para el día 16, en el que se conformarán los Ayuntamientos, las "cosas deben estar acordadas". "Espero que consigamos un abanico de acuerdos interesante", añadió.

ANV

Sobre las reclamaciones de ANV para que otras formaciones renuncien a escaños que, en base a los votos nulos, les corresponderían, señaló que, "hasta ahora, están lanzando mensajes intimidatorios y amenazantes".

"Pido que dejen de acosar y amenazar, como han hecho en la anterior legislatura, si quieren realmente que sea una legislatura de la paz, la convivencia y la normalización, y, para eso, tienen que empezar por dejar ya de acosar y atacar a las personas como han hecho en la legislatura anterior", indicó.

A su juicio, los resultados obtenidos por esta formación abertzale "es una prueba más del sinsentido de la Ley de Partidos, que lo único que hace es favorecer su victimismo, darles aire, fuerza y hacer que avancen".

"La izquierda abertzale necesita ya, como los demás, situarse en una clave de normalización y defender sus propuestas y sus proyectos, porque van a las elecciones sin programa, sin proyecto, sin propuestas, no sabemos lo que piensan de los demás, y, sin embargo, la gente le vota, mucha gente porque el victimismo suele ser rentable política y electoralmente", apuntó.

Por ello, reclamó que "se dé carpetazo a la Ley de Partidos absurda y antidemocrática", y que la izquierda abertzale "tenga que empezar a hacer política como los demás".

LEGISLATURA DE LA PAZ

Javier Madrazo mostró su deseo de que esta legislatura sea importante para el logro de la paz, aunque "hay datos que no invitan al optimismo, como le rebrote de las cartas de extorsión, los últimos comunicados de ETA amenazantes".

"Hay elementos inquietantes, pero la sociedad vasca nos empuja a todos a trabajar por la paz y esperamos que en esta legislatura podamos dar pasos adelante y significativos para conseguir la tan ansiada paz", destacó.

A su entender, la gente "no premia la ambigüedad y el PSOE, durante mucho tiempo, no iba ni para un lado ni para otro y eso es lo que gente no entiende". "Yo creo que en el conjunto del Estado español una apuesta sincera por la paz es una apuesta que no va a tener penalización electoral, yo creo que lo que tiene que tener es valentía y tirar adelante con determinación porque tiene mayoría en el Parlamento de España para dar cobertura activa en favor de la paz y la normalización política", señaló.

Por su parte, Madrazo aseguró que su partido se propone como reto "seguir trabajando por fortalecer el espacio de una izquierda vasca pacifista, ecologista, feminista, alternativa, transformadora, y esa izquierda tiene espacio".