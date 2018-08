Margallo recuerda que Rajoy "prometió neutralidad" y cree que no puede enfadarse por la comida "pro Casado"

Publicado 19/07/2018 16:26:42 CET

Monstserrat dice que "todos" se sienten "marianistas" y enmarca el almuerzo en un encuentro "normal" en un proceso de primarias

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exministro José Manuel García-Margallo, ha asegurado este jueves que Mariano Rajoy no puede estar "enfadado" con la comida "pro" Pablo Casado, candidato a presidir el PP, y ha recordado que el exjefe del Ejecutivo "prometió neutralidad" en este proceso sucesorio que culminará este sábado con la elección del nuevo presidente del partido.

"No me consta que esté enfadado. No me consta nada y no entendería que lo estuviese. Somos exministros suyos, militantes del PP que hemos ejercitado una opción en favor de uno de los dos candidatos, en un proceso que él abrió", ha declarado Margallo.

Así se ha pronunciado antes del almuerzo en un conocido restaurante de Madrid al que han acudido Casado, María Dolores de Cospedal, José Manuel Soria, Dolors Monteserrat, Juan Ignacio Zoido, y el propio Margallo. A las 15.00 horas, se esperaba a otros dos exministros, cuyos cubiertos seguían sobre la mesa.

"Es una comida claramente pro Casado", ha reconocido el exjefe de la Diplomacia española, cuando le han preguntado si era un encuentro a favor del candidato a presidir el PP o en contra la exvicepresidenta Santamaría.

LOS MINISTROS DEL "G-8"

Margallo ha destacado que el grupo de ministros conocido

como "G-8" lleva "reuniéndose desde hace mucho tiempo" y ha agregado que "a todos" les pareció "una buena idea" volverse a reunir "en un momento tan excepcional" para el partido. "Pero es una más de las muchas reuniones que hemos celebrado", ha enfatizado, para añadir que no entendía "por qué no se podían reunir con un candidato".

Al ser preguntado cuántos ministros acudirán a este almuerzo, ha dicho que estaban citados ocho y que habían "disculpado su presencia algunos otros" como el extitular de Educación José Ignacio Wert porque "tenía un homenaje del embajador turco en la OCDE" y el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, quien también ha manifestado "su sintonía por el tema".

Además, ha indicado que el comisario español Miguel Arias Cañete ya ha expresado su apoyo a Casado y el exministro de Economía Luis de Guindos está "en la misma sintonía". "Si resta los seis que tiene Soraya Sáenz de Santamaría, le saldrán las cuentas", ha proclamado.

El exjefe de la Diplomacia española no ha querido precisar de quién ha partido la iniciativa porque mantienen una relación "fluida" y hablan varias veces al día. "Digamos que ha sido de todos a una", ha afirmado.

Dicho esto, ha insistido en que no ve motivo por el que pueda molestar a Rajoy que "la mayoría" de los ministros de su Gobierno "estén con Casado". De hecho, ha recordado que el propio expresidente dijo que lo que los militantes eligieran sería para él "una orden". "Somos militantes que tenemos una sintonía desde hace muchos años y parece normal que tomemos una decisión común", ha declarado.

Preguntado si cree que ganará Casado, ha indicado que le alegraría que así fuera pero no está "en absoluto seguro" porque es un "colegido electoral complicado", ya que hay "mucha gente temerosa" de lo que puede ser su futuro. "El hermetismo es cuasi total y por fortuna el voto va a ser secreto", ha resaltado.

DOLORS MONTSERRAT: "FIELES" A RAJOY

Por su parte, la exministra de Sanidad y portavoz de Cospedal en la primera vuelta de las primarias, Dolors Montserrat, ha afirmado que "todos" están "orgullosos" de haber formado parte del Gobierno de Mariano Rajoy. "Nos sentimos marianistas y siempre vamos a defender el legado del presidente Rajoy y sus reformas", ha afirmado.

Dicho esto, ha señalado que ahora el PP está inmerso "con toda naturalidad y normalidad" en "un proceso de primarias", en el que "la candidatura de María Dolores de Cospedal se ha integrado en la candidatura de Pablo Casado" al considerar que la lista del exvicesecretario de Comunicación es de "unidad e integración", y defiende además "los principios y valores del PP".

En este sentido, ha dicho que estar con un candidato "no significa" estar en contra de otro candidato y ha añadido que están en un proceso interno. "Es un gesto normal y natural en un proceso nornal y natural de primarias", ha apostillado.

Ante las informaciones sobre el supuesto malestar de Rajoy por este almuerzo, ha dicho que no le "consta" pero ha recalcado que todos los exministros son "leales" a él y "fieles defensores de sus políticas". "Yo voy a ser fiel defensora de su legado y de sus políticas", ha aseverado, para añadir que todos "remarán juntos" con el nuevo presidente, sea quien sea.

Por su parte, Zoido ha rechazado que sea una comida contra la exvicepresidenta Santamaría ni que sea un "aquelarre". "En modo alguno. Yo no estaré nunca en un acto de ese tipo, jamás", ha proclamado.