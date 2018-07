Marisa Guerrero, víctima de ETA: "No pueden quedar impunes los atentados. Asesinar no sale gratis"

Publicado 04/07/2018 12:49:19 CET

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exdelegada de Antena 3 en el País Vasco, Marisa Guerrero, ha recordado este miércoles, tras el juicio celebrado este lunes contra el acusado de intentar asesinarla, Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki', la situación que vivió durante años de amenazas y extorsiones por parte de ETA, que culminaron con el envío de un paquete bomba que no abrió. "No pueden quedar impunes los atentados. Asesinar no sale gratis", ha subrayado.

Así lo ha hecho en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press en la que ha señalado que la vuelta de 'Txeroki' a la Audiencia Nacional ha supuesto "volver a revivir algo que quieres enterrar cuanto antes, se te revuelve toda tu vida y afloran los sentimientos de amenaza, persecución y error de todos esos años".

Para Guerrero, aquellos que resistieron en el País Vasco durante las amenazas, extorsiones y asesinatos de ETA "son los verdaderos héroes del final de la banda", aunque espera que en el juicio "sean conscientes de que extorsionar, amenazar y matar no puede salir gratis".

La periodista ha confesado que sabía que el paquete que había llegado a su casa a través de mensajería "era una bomba". Guerrero, que no se encontraba en el domicilio en ese momento, ha explicado que su madre, su hermana y su sobrina recibieron el paquete que contenía 230 gramos de dinamita y que "podía haber reventado la casa entera": "Hice que mi familia saliera de mi casa cuanto antes y que se alejaran".

Tras el suceso, Marisa Guerrero decidió quedarse en el País Vasco porque, según ha dicho, "tenía claro que tenía que resistir porque marcharse sería una victoria para ellos". "Nadie me iba a echar y menos una banda de delincuentes", ha sentenciado.