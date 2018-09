Marlaska recalca que acabará con la impunidad de todas las violencias ejercidas por "razones ideológicas"

Publicado 25/09/2018 16:53:24 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes en la sesión de control al Gobierno, tras ser preguntado si piensa poner fin a la violencia de la extrema derecha en la Comunidad Valenciana, que su propósito es "acabar con la impunidad de todas las violencias ejercidas por razones ideológicas", entre ellas la ejercida por la ideologías fascista.

Durante su intervención, respondiendo a Xavier Castellana (Esquerra Republicana), ha recalcado que lo acontecido el 9 de octubre de 2017 durante la conmemoración de las fiestas de la Comunidad Valenciana "empobrece y embrutece" a la sociedad, y ha reiterado que quiere "un país más seguro" por lo que ha avanzado que durante las fiestas de este año se emplearán "los medios necesarios". El 9 de octubre de 2017 durante la manifestación convocada por partidos independentistas y de izquierda, grupos de ultraderecha agredieron a participantes.

Marlaska, al referirse a la Comunidad Valenciana, ha usado también el término 'Países Valencianos', aunque ha señalado que "legalmente es Comunidad Valenciana", algo que ha sido respondido con protestas en el pleno.

Así, haciendo clara alusión a las declaraciones que ha hecho en pasillos sobre las grabaciones de la ministra de Justicia, ha reiterado que no deben afectar las palabras, porque "no dañan". "No nos afectemos, las palabras no dañan, dañan los hechos, las conductas y las actitudes", ha añadido.