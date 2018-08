Maroto dice que la juez no encontró "nada" contra Casado y no entiende que el caso se eleve al Supremo

Publicado 07/08/2018 11:30:19 CET

Marta González cree que "hay una persecución" contra el líder del PP

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, ha dicho este martes que la jueza de Instrucción número 51 de Madrid ha elevado al Tribunal Supremo el caso que investiga las presuntas irregularidades en el máster del presidente del PP, Pablo Casado, porque "no ha encontrado nada" en su contra.

"La juez no ha entrevistado a Casado, no ha visto sus trabajos, no tiene la información, y en la mayoría de los casos los jueces dicen que si no tienen esta información, se quedan ahí, en este caso, por alguna extraña razón ha dicho 'como yo no encuentro nada, a ver si lo encuentra el Tribunal Supremo'", ha subrayado Maroto en una entrevista en la Cadena COPE recogida por Europa Press.

En el auto, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel entiende que procede elevar esta pieza del caso al Tribunal Supremo "delimitando el alcance objetivo y subjetivo de los hechos, los indicios racionales de criminalidad que los sustentan, los indicios que podrían acreditar su atribución a la persona aforada y su calificación jurídica".

La juez esgrime en el auto que el título del máster que cursó Casado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) pudo ser "un regalo" por su "especial relevancia política", lo que implica que podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa y cohecho impropio.

"CASADO TIENE QUE SER TRATADO COMO UN CIUDADANO MÁS"

Maroto considera "injusto" que se haya puesto el foco mediático en el caso máster de Casado porque, según ha dicho, "nadie ha imputado nada". "Esto es un país muchísimo más serio, y hablamos del líder de una formación política que es un ciudadano más y tiene que ser tratado como tal no como un ciudadano menos", ha añadido.

No obstante, cree que la decisión de la juez de elevar el caso máster al Supremo favorece al líder de los 'populares' porque, en su opinión, podrá explicar en un juzgado lo que ha explicado a los medios de comunicación.

El vicesecretario 'popular', que ha mostrado su "total apoyo" a Casado, ha explicado que este suceso es el segundo que tiene que afrontar el líder del PP en relación a sus estudios después de la polémica suscitada con el título en Derecho que obtuvo Casado en la Universidad Complutense y ha dicho que espera que el caso quede archivado como quedó el primero de ellos.

En este sentido, Maroto ha recordado que algunos líderes políticos pidieron la dimisión de Casado cuando saltó a la luz la polémica sobre su carrera y ha criticado que éstos no pidieran disculpas al dirigente 'popular' cuando la Complutense archivó la causa.

Por su parte, la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular (PP) y diputada en el Congreso, Marta González, ha asegurado en declaraciones en Espejo Público recogidas por Europa Press que cree que "existe una persecución" contra Casado con el 'caso máster'.

Según ha explicado, la juez ha tenido que elevar la causa al Tribunal Supremo porque, "aunque el auto, evidentemente, está fundamentado, esta se basa en la búsqueda de circunstancias similares a las que sí se han investigado en el caso de las otras alumnas". A su juicio, la solicitud del ordenador que aconseja la magistrada "es, como mínimo, un poco difícil de solventar", porque han pasado muchos años.

LOS TRABAJOS EN PAPEL ESTÁN

En concreto, la vicesecretaria de Comunicación del PP ha argumentado que es normal que ya haya deshechado ese ordenador. "¿Cuánto tiempo dura un ordenador en casa de una persona? ¿Con cuántos años solemos cambiar y deshacernos del anterior?", se ha preguntado la diputada. "Los trabajos en papel el señor Casado los tiene y los presentó en la rueda de prensa", ha añadido.

Asimismo, la diputada del PP ha asegurado que su formación ya está curtida en tener que hacer frente a este tipo de escándalos: "Desde el PP, estamos acostumbrados". Según ha argumentado, "es evidente" que se han dado casos similares en otras formaciones que no han tenido la repercusión mediática que el que ha tenido el de Casado. "Ha habido doctores que luego no han resultado ser doctores", ha ejemplificado.