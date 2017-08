Maroto no teme la alianza PSOE-Podemos como alternativa al PP por sus anteriores fracasos

Publicado 13/08/2017 11:36:52 CET

Ve "satisfactorio" e "imprescindible en muchos ámbitos" el acuerdo con Ciudadanos

VITORIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, no teme una alianza de PSOE y Podemos como alternativa al PP porque "ha fracasado tres veces ya", concretamente, en las dos sesiones de la investidura de Mariano Rajoy y en la moción de censura planteada por la formación morada contra el Gobierno del PP.

En una entrevista con Europa Press, Maroto ha destacado que al frente del PSOE y de Podemos continúan las mismas caras, la de Pedro Sánchez y la de Pablo Iglesias, y que ambos partidos ostentan el mismo número de diputados "desde hace un año y medio". Por ello, considera que "no les sale la jugada" y que no existe una alternativa "seria" al PP.

Asimismo, ha afirmado, en referencia a estos dos partidos, que estar en la oposición no consiste en ver "quién grita más fuerte 'no es no'", sino que también hay que "participar de los acuerdos". "Lo de llevar camisetas al Congreso o hacer 'escraches', estar en la bronca permanente, a lo mejor da algún titular de telediario, pero no aporta nada al conjunto de los ciudadanos", ha añadido.

"Lo revolucionario no es Maduro, Rufián, Iglesias u Otegi, eso son unas antiguallas; lo interesante hoy en la política es hacer acuerdos entre diferentes", ha señalado Maroto.

LA PLURINACIÓN DE SÁNCHEZ

Maroto ha lamentado asimismo que al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "le da lo mismo abrazarse a la bandera de España y decir que apoya al Gobierno los días pares, que hablar de plurinación los días impares".

Al respecto, el vicesecretario del PP ha exigido al líder socialista que abandone la equidistancia y el "'sí pero no' permanente".

Sobre la plurinacionalidad, Maroto ha mostrado sus dudas de que Sánchez sea capaz de explicar en qué consiste a la sociedad española, ya que, según él, no pudo razonárselo al ahora secretario de Política Territorial de la Ejecutiva socialista, Patxi López, en el debate a las pasadas elecciones primarias del PSOE, en las que ambos fueron candidatos.

"No ha explicado todavía qué es el estado de naciones o nación de estados, porque utiliza nombres confusos, ni a sus propias bases del partido", ha insistido Maroto, antes de invitarle a no buscar "meter un gol" a Podemos y estar "fuertemente unido" al PP y a Cs en el "reto independentista en Cataluña".

PACTO CON CS

En relación con el pacto para la investidura de Rajoy que alcanzaron PP y Cs en 2016, Maroto cree que hay ámbitos de actuación en los que es "imprescindible" y que para los dos partidos está resultando "satisfactorio". "Todo el mundo ha podido comprobar que el PP propone un acuerdo y lo cumple", ha dicho.

Por último, ha afirmado que "no es momento de hacer balance" sobre a cuál de los dos partidos ha beneficiado más el pacto y que serán los ciudadanos quienes contesten a esa pregunta con sus votos en las próximas elecciones.