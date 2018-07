Maroto (PP) defiende que "la integración con el equipo de Santamaría ya se está produciendo"

Publicado 26/07/2018 11:59:00 CET

BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dirigente del PP Javier Maroto ha defendido este jueves que el nuevo líder del PP, Pablo Casado, busca la unidad del partido y, en este sentido, ha asegurado que "la integración con el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría ya se está produciendo".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de asistir al Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebra en Barcelona: "Personas relevantes que dijeron que la mejor candidatura era la de Santamaría van a estar integrados ya, hoy mismo, en el Comité de Dirección, en la estructura nacional del partido".

"El proceso de integración es imparable, es necesario, es el futuro del Partido Popular", ha continuado Maroto, que ha dicho que le gustaría que el proceso de integración fuese completo y también abarcase a las tres o cuatro personas que han formado el núcleo de la campaña de la exvicepresidenta del Gobierno.

Ha explicado que ofreció personalmente a Fátima Báñez, José Luis Ayllón e Íñigo de la Serna ocupar secretarías de área relevantes de la misma manera que las habían ocupado siendo ministros Dolors Montserrat, Isabel García Tejerina y Álvaro Nadal.

"Si para unos era digno, no entiendo como para los demás no lo es. No obstante, la propuesta era mucho más amplia y vamos a integrar gota a gota a muchas personas. A día de hoy la integración es bastante completa", ha zanjado el dirigente popular.