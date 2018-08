Maroto (PP): "Sánchez ve el mundo al revés, ampara a quienes propician violencia y desampara a los que defienden España"

Publicado 26/08/2018 14:06:52 CET

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha afirmado que Pedro Sánchez "ve el mundo al revés" porque "ampara a aquellos que discuten la legalidad y propician violencia", como la que este sábado ha sufrido una mujer en Barcelona por retirar lazos amarillos, y "desamparando a los que han defendido a España de un golpe de Estado", ha dicho en referencia al juez Pablo Llarena.

A juicio de Maroto, tanto la "crisis en convivencia en Cataluña" como la "crisis generada por la falta de atención a Llarena" llevan a pensar al partido que el Gobierno no está actuando de manera "correcta". El dirigente 'popular', que ha hecho estas declaraciones este domingo en la sede nacional del PP en Madrid, ha calificado ambos hechos como "de extrema gravedad", y ha recordado que "se producen simultáneamente".

"Cuando hay un presidente que vive en el mundo al revés, el PP no puede permanecer de brazos cruzados, lo que está haciendo con Llarena y la permisividad en la ruptura de convivencia nos lleva a tomar acciones de manera inmediata", ha afirmado en referencia a ambas solicitudes --en el Congreso y Senado-- para exigir al Gobierno la personación en el procedimiento judicial del magistrado en Bélgica.

Según indica Maroto, Sánchez "mira para otro lado" en lo que respecta a Cataluña porque "se lo está pidiendo los partidos que le apoyaron en la moción de censura". "¿No es un precio demasiado alto para estar en La Moncloa, el tener que permitir todo esto, premiar a independentistas antes que españoles que en Cataluña o en el resto de España defendemos la convivencia y la legalidad?", ha reflexionado.

EXHUMACIÓN FRANCO

Por otro lado, preguntado sobre si el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto sobre la exhumación de Franco, Maroto ha insistido en que la posición del partido es la abstención.

Según ha dicho, el CIS lleva sin preguntar a los españoles por el dictador desde hace diez años, por lo que, si este tema está sobre la mesa es porque Sánchez "necesita echar tinta sobre asuntos que no le salen bien". "Con lo que tiene en Cataluña, en migración y materia económica, no me extraña que necesite utilizar trucos como este", ha dicho.