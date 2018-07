Martínez (PP) recuerda que sufrió los "insultos" del PSOE-A por la deuda histórica y pregunta "quién traiciona ahora"

Actualizado 22/09/2008 17:45:23 CET

CÁDIZ, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, recordó hoy que cuando fue presidenta del PP-A tuvo que "sufrir" los "insultos" del PSOE-A por el pago de la deuda histórica y se preguntó "quién traiciona ahora a Andalucía".

En declaraciones a Europa Press, Martínez manifestó que según el PSOE "no es el momento económico" para afrontar el pago de la deuda histórica, "pero los del PP se tienen que callar por no poder afrontarla".

En este sentido, recordó que el PSOE-A y el presidente de la Junta, Manuel Chaves, "decía que el PP estaba traicionando a Andalucía" por no pagar la deuda histórica cuando ella era presidenta del PP-A entre el año 2000 y 2004.

Así, manifestó que "ahora resulta que cuatro años después es por cuestiones técnicas y hasta 2010 no van a poder pagarla". Así, afirmó que "al gobierno del PP le llamaban traidor y ahora, quién es el traidor de Andalucía".

Martínez añadió que "este no es el momento histórico para pagar ni la financiación local ni la deuda histórica, es el momento para nada, para darle las gracias al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para, según el PSOE, darle las gracias por lo que está haciendo, que no es nada".

La dirigente del PP señaló que "ya está bien con la broma", ya que "hasta hace 15 días no había crisis", por lo que manifestó no saber "por qué dicen que no es el momento económico si se está en el mejor de los mundos y aquí toda la culpa la tiene América". Finalmente, preguntó "qué ha estado haciendo Zapatero con lo bueno que es gobernando cuatro años, porque lo tenía que tener todo solucionado".