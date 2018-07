Más de mil personas participan en la manifestación contra los malos tratos, con presencia de familiares de víctimas

Actualizado 25/11/2007 17:36:47 CET

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de mil personas participaron hoy en la manifestación convocada en Santander por la Comisión contra la Violencia de Género en Cantabria con motivo del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la protesta, que partió a las doce desde la Plaza del Ayuntamiento, participaron también familiares de las víctimas mortales de malos tratos que se han producido este año en Cantabria.

En concreto, estuvo la sobrina de la mujer asesinada esta semana en Puente Arce. Al respecto, la directora general de la Mujer del Gobierno de Cantabria, Ana Isabel Méndez, aseguró que se verán con la familia la próxima semana con los familiares para "ofrecerles todo lo que la Ley pone a su disposición para una personación o para los recursos que necesiten".

Además, Irma Calderón, hermana de Gina Calderón, asesinada en Cabezón de la Sal el pasado mes de mayo, fue la encargada de leer el manifiesto, al final del recorrido de la manifestación en la Grúa de Piedra.

"MEJORAS"

En él, se reconoció el efecto de la Ley Integral contra la Violencia de Género, aunque consideraron "necesarios muchos cambios" para abordar este problema.

En concreto, instaron a "mejorar los mecanismos de coordinación, colaboración y actuación de los organismos y administraciones públicas " para "garantizar" la seguridad de las víctimas o de las personas en riesgo de serlo.

También abogaron por dotaciones presupuestarias "suficientes" que "respalden la voluntad política manifestada por el Gobierno de erradicar la violencia".

Asimismo, reclamaron "avanzar" en la difusión y aplicación de medidas de sensibilización y también de formación para profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género, como policías, jueces y también medios de comunicación. Destacaron el carácter "pionero" de los protocolos creados en Cantabria sobre la actuación sanitaria y el tratamiento informativo.

No obstante, señalaron que "lo más importante" es un "cambio radical" en los valores sociales, y una educación para la igualdad "desde la infancia", tanto en la escuela como en la familia. "Con prevención y educación pararemos esta marea", afirmaron.

LLAMAMIENTO A LOS HOMBRES

El manifiesto hizo un llamamiento a la sociedad para que "no consienta ningún tipo de violencia" ni "actitud humillante" por parte de los hombres, a quienes llamaron a "no tolerar la violencia de otros" y "tener una actitud activa de denuncia para no caer en un silencio cómplice".

En este sentido, la vicepresidenta de la Asamblea de Mujeres de Cantabria y miembro de la Comisión contra la Violencia, Ana Bolado pidió a los hombres que "demuestren que están con las mujeres".

Bolado aludió a la violencia "soterrada" difícil de detectar "por las propias víctimas" que se traduce en "violencia psicológica y humillaciones. "Tenemos que parar esta sangría y esta sangría se para cuando las mujeres y niñas sepan que la violencia no es normal", recalcó, a la vez que ofreció el apoyo de los colectivos, el Gobierno y la sociedad a las mujeres

El acto terminó con una ofrenda floral en la que se arrojó el mar un clavel por cada mujer asesinada este año y se recitó el nombre de las mujeres muertas por malos tratos durante 2007 en todo el país.