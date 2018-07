Matas será juzgado entre el 9 y el 31 de enero por la pieza separada del caso Palma Arena

Actualizado 02/09/2011 15:15:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Govern Jaume Matas será juzgado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma entre los días 9 y 31 de enero de 2012 por la pieza separada número 2, procedente del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, del denominado caso Palma Arena, por la cual la Fiscalía solicita para él ocho años y medio de prisión. Cabe recordar que sobre él pesa una fianza penal para evitar el ingreso en prisión de 3 millones de euros y una civil de 1,6 millones de euros.

En la vista, la Fiscalía Anticorrupción acusa a seis personas, entre ellas Matas, el periodista Antonio Alemany y el ex jefe de prensa de Matas y su ex jefa de gabinete, Joan Martorell y María Umbert, respectivamente, la ex jefa de gabinete de la Conselleria de Presidencia Dulce Linares y el director de Nimbus, Miquel Romero, de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial por funcionario público, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

La Sección Primera ha señalado la vista, en los días 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de enero de 2012, a partir de las 10.00 horas y, eventualmente, en horario de tarde.

Los días 9 y 10 de enero está prevista la declaración de los acusados, mientras que entre el 12 y el 19 tendrán lugar las declaraciones de los testigos y peritos, el 23 de enero la prueba documental y, las fechas restantes, las conclusiones e informes de las partes. Entre testigos y peritos, hay un total de 49 personas citadas.

Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma postulan que los imputados pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular al articulista y a sus sociedades con fondos públicos -que según los investigadores ascendieron a un total de 483.186 euros-, después de que Alemany acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de discursos e intervenciones públicas.

Unos hechos por los que las acusaciones solicitan ocho años y medio de prisión para Matas, quien por su parte niega haberse concertado con el periodista para que éste cobrase por sus servicios "fuera de los cauces legales", por lo que su defensa, ejercida por el letrado Antonio Alberca, solicita su libre absolución. También el abogado de Alemany, Javier Fernández, pide que su patrocinado sea absuelto de las acusaciones que pesan sobre él.

ELABORACIÓN DE DISCURSOS

Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau así como la abogada del Govern María Ángeles Berrocal sostienen que Alemany acudió a Matas para solicitar una forma de retribuirle los servicios que le venía prestando desde antes de que éste fuese presidente -elaboración de discursos e intervenciones públicas-, una conducta que, "adornada con las formalidades legales necesarias", habría durante toda la legislatura 2003-2007 compatibilizando la redacción de los mismos con la crítica periodística "favorable" a través de los medios en los que Alemany colaboraba.

La intención del periodista, según las acusaciones, era no aparecer públicamente como autor de los discursos y percibir subvenciones públicas para sus distintas empresas, con el "pleno conocimiento" por parte de Matas de esta contratación encubierta que generaba además la creación de "un clima de opinión favorable al presidente" y permitía "ensalzar la actividad política de Matas".

Mientras tanto, otra de las acusaciones vertidas se refiere a la subvención de 449.734 euros concedida a la Agencia Balear de Noticias (ABN), creada expresamente por Alemany para poder optar a esta cantidad y camuflar de este modo la verdadera intención de la subvención: poner en marcha un periódico digital -Libertad Balear- afín a la actuación del Gobierno del PP, motivo por el cual Matas accedió a esta solicitud. Alemany situó a uno de sus sobrinos como administrador único de ABN presuntamente para ocultar su participación y poder solicitar la subvención.

Un medio para el "ensalzamiento personal" de Matas

"Lo que se ocultaba no era más que utilizar fondos públicos para un fin puramente particular, la creación y desarrollo de una actividad mercantil que beneficie económicamente a Alemany a la vez que le suponga a Matas contar con un medio periodístico para su ensalzamiento personal", prosigue el escrito de los fiscales. Así las cosas y mediante la presentación de facturas cuyo concepto era inveraz, consiguió Alemany que desde la Consejería le abonasen la anterior cantidad, justificando para ello la presunta actividad desplegada por ABN y sus colaboradores.

En concreto, las acusaciones atribuyen a Matas los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad en documento oficial, prevaricación y tráfico de influencias. En cuanto a Alemany, le acusan de malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación, falsedad en documento mercantil por particular y fraude

Ésta es la número dos de las 26 piezas en que está dividido el caso Palma Arena, que investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) así como su supuesta vinculación con el elevado tren de vida llevado por Matas cuando era máximo mandatario de Baleares. También se indaga la conexión de este desfase con una supuesta financiación irregular del PP.