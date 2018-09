Meritxell Batet: "En el ordenamiento jurídico no está permitido ni previsto un referéndum"

Publicado 13/09/2018 11:09:00 CET

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha rechazado este jueves una consulta en Cataluña sobre la independencia y ha asegurado que "en el ordenamiento jurídico no está permitido ni previsto un referéndum de autodeterminación".

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha concluido que "no es una cuestión de voluntad del Gobierno de España, que, además, no la tiene porque sabe que esto no conduce a una solución".

Así, ha rehusado que un referéndum aclare si existe una mayoría a favor de la independencia: "Ha habido múltiples elecciones y un referéndum ilegal, y creo que estamos más que contados".

Para Meritxell Batet, una votación sobre la independencia no solucionaría la situación política porque "hay dos bloques diferenciados".

La ministra ha apostado por buscar un acuerdo que alcance amplias mayorías del Parlament y de la sociedad, como las necesarias para reformar el Estatut.