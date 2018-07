Los miembros del Bloc abandonarán sus cargos ejecutivos en el Ayuntamiento de Palma si UM no fuerza la dimisión de Nadal

Actualizado 27/01/2010 14:56:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS)

El regidor del Área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Cultura y teniente de alcaldesa en Palma, Eberhard Grosske, dijo hoy que todos los miembros del Bloc abandonarán sus cargos ejecutivos en el Ayuntamiento si Unió Mallorquina (UM) no rectifica y reacciona ante la situación del concejal Miquel Nadal y fuerza su dimisión y la de los dos otros concejales de UM, Cristina Cerdó (Medio Ambiente) y Baldomero Oliver (Deportes) antes del pleno del mes de febrero.

Grosske hizo estas declaraciones con motivo de una rueda de prensa en relación al anuncio que realizó ayer en el que informó de que su formación política daba por roto el pacto de Govern en el Ayuntamiento si no se buscaba una solución a la situación de Nadal, quien mantiene su asiento como concejal en Cort a pesar de estar imputado en casos de presunta corrupción.

Nadal está imputado en los casos de presunta corrupción de "Can Domenge" y la "Operación maquillaje", una pieza separada del caso "Son Oms", proceso por el que se le retiró el pasaporte tras su declaración ante el juez.

Grosske señaló que informarán de esta postura en la reunión de la Comisión de Seguimiento y Coordinación del Bloc per Palma que tendrá lugar mañana y en la que, dijo, espera que se llegue un acuerdo y que su demanda sea ratificada porque ya hablado del tema con "personas relevantes" de cada uno de los partidos que forman el Pacto de Govern (PSIB, UM y Bloc).

"No sería incongruente dimitir hoy mismo pero me hace más ilusión que dimitan los corruptos", comentó Grosske, quien añadió que prefiere "guardar la silla para que no vuelvan los ladrones".

Así, el teniente de alcaldesa reiteró que dimitirán de sus cargos ejecutivos y acudirán como "concejales rasos" al próximo pleno de febrero si no se realiza ningún cambio y recordó que el pacto de Govern se fundamenta en el código ético, que marca que deben dejar sus cargos aquellos políticos sobre los que se hayan dictado medidas cautelares. Acuerdo que fue firmado el pasado mes de diciembre y que, según Grosske, "estuvo vigente once días y lleva incumplido más de un mes".

Grosske indicó que su formación política optó por ser prudente, dada la situación extraordinaria de UM y prefirió esperar a ver lo que este partido decidía al respecto en su Consell Político celebrado el pasado el lunes. No obstante, al comprobar que ni siquiera se habló en el mismo de la situación de Nadal, optaron por esta nueva postura.

Respecto a la decisión de la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, de no tomar ninguna decisión respecto a Nadal hasta que no se celebre la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto la próxima semana, Grosske subrayó que este emplazamiento "ya es salirse del tiempo". Sin embargo, aseguró que espera que este encuentro sea "productivo" y que el presidente de UM, Josep Melià, acuda al mismo con la intención de pedir la dimisión de Nadal.

En cuanto a la petición de dimisión de los otros dos regidores de UM, Cerdó y Oliver, el teniente de alcaldesa dijo que se hace porque UM "no ha cumplido el pacto" y, por tanto, sus compañeros de partido son "cómplices".

Grosske criticó la situación "intolerable" que se da en el Ayuntamiento palmesano en el que tres de los treinta concejales -Nadal (UM), Rafael Durán (PP) y Marina Sans (PP)- se han visto implicados en casos de supuesta corrupción y contra algunos de los cuales recaen medidas cautelares. Por ello, recalcó que "alguien tiene que reaccionar" ante esta situación "inconcebible".

En este sentido, comentó respecto a la Empresa Funeraria de Palma (EFM), que dirigía Sans en la pasada legislatura, que "han bastado dos años de no robar para que dé beneficios".

También afirmó que coincide con Calvo en que la decisión de pedir la dimisión de Nadal en "un tema de partido", que son los que firmaron el código ético que UM "ha incumplido". En este sentido, agregó que es un "problema global del pacto, no sólo en Palma" y apuntó que tienen que "reaccionar ante esto".