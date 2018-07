Un millar de personas acompañan al PSM en su acto paralelo

Actualizado 02/05/2009 16:19:45 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un millar de personas asistieron hoy al acto de celebración del Levantamiento de 1898 en homenaje a Manuela Malasaña, organizado por el Partido Socialista de Madrid (PSM) en la Plaza del 2 de Mayo al que asistieron las ministras de Sanidad y Vivienda, Trinidad Jiménez y Beatriz Corredor, respectivamente, para arropar al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.

Con este acto, los socialistas quieren protestar contra lo que consideran "una falta de respeto" a las instituciones por parte de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por el cierre prematuro de la Comisión de Investigación del presunto 'caso de espionaje', así como por el boicot que mantiene con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

El evento contó con la presencia del ex alcalde de Madrid Juan Barranco, el ex líder de los socialistas madrileños Rafael Simancas y diversos alcaldes y concejales de ayuntamientos gobernados por los socialistas.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, se refirió en declaraciones a Europa Press a la ausencia del PSM en los actos del 2 de mayo en la Real Casa de Correos de Madrid. "No lo voy a criticar, pero si nos ponemos a hablar de sus razones, les voy a tener que dar la razón a ellos", manifestó.

Leguina, quien calificó esta ausencia como "una muestra de enfado" hizo hincapié en que sí hubo representación de miembros del PSOE en los actos organizados por la Comunidad de Madrid a través de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde y la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce.

"Yo he venido aquí porque soy ex presidente de la Comunidad de Madrid y además porque le daban uno de los honores a un señor que es de mi pueblo natal que se llama Francisco Gento. No podía dejarle sólo. Los de mi pueblo se van a enterar y quiero que me vean al lado de él", manifestó.