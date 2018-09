La ministra Justicia niega haber mantenido ninguna reunión "profesional" con Villarejo mientras era fiscal en la AN

Actualizado 17/09/2018 11:01:12 CET

Justicia puntualiza que Delgado no mantuvo ninguna reunión con el excomisario Villarejo mientras fue fiscal

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado este lunes que no mantuvo "ninguna cita en ningún aspecto profesional" con José Manuel Villarejo y ha negado haber participado en el expediente de extradición que habría motivado el encuentro entre ambos, según una anotación incautada al excomisario, que se encuentra en prisión preventiva.

"No he mantenido ninguna cita en ningún aspecto profesional de trabajo como fiscal de la Audiencia Nacional. Es radicalmente falso", ha sentenciado en declaraciones a los medios, en un acto en Madrid, en relación a la información avanzada este lunes en "El Confidencial", según la cual, entre los archivos incautados a Villarejo apareció un apunte en el que el excomisario reflejaba una cita con la ahora ministra de Justicia para recabar su apoyo en beneficio del empresario Ángel Pérez-Maura, que afrontaba un proceso de extradición.

Delgado ha incidido en que no tuvo "ninguna participación en el expediente de extradición ni directa ni indirectamente, ni sustituyendo a un compañero" y que "es tan cierto y fácil que se puede comprobar en el expediente", que estará a "disposición de quien lo tenga que comprobar".

"Quiero subrayar que no he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el comisario en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal", ha reiterado, para incidir en que es "absolutamente falso" que ella participase en ese proceso de extradición.