Actualizado 04/05/2017 11:01:00 CET

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, considera que pedir amparo al Consejo Fiscal "no es la solución" para los fiscales que han recibido denuncias por su actuación "porque puedes predeterminar al señor que tiene que decidir sobre esa denuncia".

Además, ha asegurado que él, hasta ahora, "jamás" ha visto a ningún juez o fiscal pedir amparo por haber sido denunciado, y eso que cuando él fue fiscal superior de Madrid recibían unas 50 denuncias o querellas al año contra jueces y fiscales. "A mí me han presentado denuncias y querellas al Tribunal Supremo y jamás he pedido amparo, primero porque estaba convencido de que había actuado correctamente y porque no me parece que pedir amparo pueda ser la solución básica".

Moix se ha expresado así, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, coincidiendo con una reunión del Consejo Fiscal en la que, entre otras cosas, se tratará la petición de amparo de los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa después de que Moix haya tramitado una queja presentada contra ellos por uno de los investigados por el caso 'Emperador' que les acusa de coacciones y amenazas.

El fiscal ha puntualizado, no obstante, que la petición de amparo es una "decisión legítima" de los fiscales y que él respetará "siempre" lo que decida el Consejo Fiscal, del que él no forma parte.

Además, ha insistido en explicar la petición de amparo de estos tres fiscales no es contra él o sus decisiones, sino por las denuncias que se han recibido contra ellos, ya que consideran que "pueden perturbar el correcto ejercicio de sus funciones como fiscales".

Moix ha explicado que todo ciudadano tiene derecho a denunciar actuaciones que considere delictivas, aunque procedan de un fiscal o de un juez y los fiscales a pedir amparo. Los fiscales jefes, por su parte, tienen la obligación de investigar los hechos que aparezcan "indiciariamente como constitutivos de delito", sean o no contra fiscales.

En este caso, ha explicado que él tenía una cita con un abogado que fue quien le presentó la denuncia del empresario Rafael Pallardó, que acusa de coacciones a estos fiscales. Tras registrar la denuncia el abogado le dijo que su cliente estaba allí mismo y le llamó para "ratificar la denuncia" ante un funcionario.

Acto seguido, ha continuado, él les dio a los denunciantes una copia de la denuncia y envió el original al fiscal jefe de Barcelona, porque él, como fiscal jefe Anticorrupción, no es competente para valorar ese presunto delito. Según ha puntualizado, él no ordenó al fiscal investigar nada, sino que le remitió la denuncia para que actuase como procediese.

En cuanto a otro de los asuntos que abordará el Consejo Fiscal, Moix se ha ratificado en su decisión de sustituir a los fiscales Grinda y Bermejo del caso relacionado con la financiación ilegal de CDC por otros dos fiscales con despachos en Barcelona, Fernando Maldonado --que lleva también los casos Caixa Catalunya e ITV-- y Teresa Duerto, argumentando que es para redistribuir el trabajo.