Monago reconoce que su candidato era Feijóo y que le hubiese gustado que se presentase a la presidencia del PP

Publicado 22/06/2018 11:51:19 CET

BADAJOZ, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reconocido que Alberto Núñez Feijóo hubiera sido su candidato para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP y que le hubiera gustado que se hubiera presentado a dicho proceso, pero que "hay que respetar también su decisión" y "tenía un compromiso muy firme y muy fuerte con la sociedad gallega".

"Creo que hubiera sido el candidato de la inmensa mayoría, mío desde luego que sí, además yo se lo trasladé a él así", ha afirmado Monago en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha señalado, interpelado por si le hubiera gustado que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se hubiera presentado como precandidato a la presidencia del PP nacional que "claro que sí".

"Sin ninguna duda y además lo hablé con él, yo creo que era un liderazgo que era deseado, que era deseado por una gran parte de la militancia, eso nadie lo puede dudar, creo que hubiera sido un buen clavo de abanico de las distintas sensibilidades que se han visto, que se han puesto encima de la mesa en estos momentos", ha sostenido Monago.

También ha considerado sobre Núñez Feijóo que "nadie duda que es un gran líder", que "ha ganado elecciones", que gobierna con mayoría absoluta en su comunidad autónoma, así como "una persona muy centrada" que "le vendría en este caso muy bien" a la región extremeña al ser Galicia "un elemento de ruralidad muy importante, igual que Extremadura". En este sentido ha comentado que se ha reunido con Feijóo para hablar sobre financiación autonómica al tener Extremadura "muchas similitudes" con Galicia.

"Por lo tanto lo hubiera deseado, pero hay que respetar también su decisión, él tenía un compromiso muy firme y muy fuerte con la sociedad gallega y eso es lo que ha pesado en la decisión final que tomó de no dar el paso para liderar el partido", ha expuesto.

"PASAR LA PRIMERA CRIBA"

Acerca de los distintos precandidatos que se postulan a la presidencia del PP nacional, el líder de los 'populares' extremeños ha abogado por "ver primero" quiénes son "los que pasan esta primera criba que se va a establecer por parte de la militancia".

"Habrá que escuchar, y eso es lo que exige un principio de prudencia, lo que tienen que decir cada uno de ellos", ha afirmado, para asegurar con "rotundidad" que prefiere "a cualquiera de ellos al señor Sánchez" y que, en cualquier caso, "son todos compañeros" y gozan de su "respeto", "admiración" y de su "ayuda en todo caso".

También ha matizado que "se trata al final de establecer liderazgos" y que "no" va a hacer "lo que hicieron otros líderes y no muy lejos de Extremadura que hablaban mal de uno para apostar por otro", aunque "de los que hablaban mal son los que ganaban y luego al final uno se rompía las manos aplaudiéndole" en clara alusión al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

PEDRO SÁNCHEZ

Ha destacado de igual modo que el PP ha ganado militantes y no por el Congreso para la sucesión de Rajoy, sino a raiz de la moción de censura que ha elevado a la presidencia del Gobierno de España a una persona, Pedro Sánchez, que "no" ha ganado las elecciones, lo cual "ha irritado" e "indignado a mucha gente".

También ha hecho, ha continuado, que personas del PP que "de buena fe se fueron a Ciudadanos" hayan "vuelto al Partido Popular" al no sentirse "identificados" con lo que ha hecho la formación naranja en dicha moción, en la que "ha sido el catalizador", a la vez que ha incidido en que se deberá ver "la letra pequeña que hay al respecto" y que "algo" se está "viendo en estos momentos" para que nacionalistas "y nacionalistas radicales" dieran su voto a Sánchez.

Acerca de Pedro Sánchez y que haya anunciado que no reformará la financiación autonómica, José Antonio Monago ha indicado que quedan dos años de legislatura, "tiempo más que suficiente" para la reforma del sistema de financiación autonómica pero que "la culpa es del PP" y "aquí nadie protesta", a la vez que se habla de una reforma constitucional "que será tremendamente más difícil". En este punto ha apuntado que se está "muy interesado en contentar a los nacionalistas", especialmente a los catalanes que dieron su "apoyo" a Sánchez en la citada moción.

Al mismo tiempo, se ha preguntado, en relación a que Vara haya asegurado que va a ser "tan o más exigente" con el nuevo Gobierno de España, si "alguien se lo cree en Extremadura" de "quien promete ante notario la operación salvamento de la empresa extremeña y le da 122 millones de euros a Tenorio, a Sevilla, por las ambulancias" o a quien "ponía de vuelta y media" a quien fuera su jefe de gabinete durante años, Iván Redondo, "y ahora resulta" que "tiene mucho que aportar a Sánchez" como su actual jefe de gabinete.

Sobre Iván Redondo, ha afirmado que conserva la amistad con él pero que ni él mismo "le compromete a él en su trabajo" y es "muy respetuoso", ni Redondo a él mismo en el suyo, y que le desea "mucha suerte en lo personal, en lo político no" porque "va en perjuicio del Partido Popular".

CLAVE REGIONAL

Ya en clave regional, José Antonio Monago ha considerado que sí habría "muchísimos" motivos y "más que suficientes" para presentar una moción de censura en la región, tales como que "todos los días salen cuatro autobuses llenos de extremeños jóvenes" que "no vuelven" en una comunidad que está perdiendo población, la que cuenta con más paro de España y la segunda en Europa o que ha incrementado la deuda.

"Aquí lo único que se ha hecho durante estos tres años ha sido echarle la culpa de todo a Madrid", ha criticado, para asegurar en relación al Plan de Empleo de 580 millones de euros que los extremeños "van a ver mucha gente trabajando en empleo público porque ya llegan las elecciones", que se invertirá "mucho dinero público" desde el gobierno regional y que, cuando pasen los comicios, se volverá a la "misma senda de paro".

En materia de empleo privado y de proyectos como la Azucarera de Mérida o un parque de ocio en La Siberia, se ha mostrado "convencido" de que, de aquí a las elecciones autonómicas, no va a haber ni "una piedra puesta" y "a lo más un cartel de obra" o "muchos", a la vez que ha reconocido que le gustaría que "cristalizara" en puestos de trabajo y ha abogado por "dejar" que los promotores" sean los "auténticos protagonistas de estas medidas" dejando la política "en un segundo plano".

Finalmente y sobre el próximo Debate sobre el Estado de la región, Monago ha criticado que Vara no conteste a cada grupo de la oposición "uno a uno", que le ve "sin forma", "desfondado" y "cansado" y que "así" le ha visto en los anteriores debates, por lo que ha considerado que estará "sin ganas, sin ilusión, sin ánimo y además ya no le puede echar las culpas a Madrid" y ha confiado en que "no se saque ningún conejo de la chistera" porque "ya los extremeños tienen mucha madurez" y "no se creen, como decía alguien, de la misa a la media".