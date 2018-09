Monago replica a Vara que "quien se tenía que haber ido era él después de perder las elecciones como las perdió"

Actualizado 02/05/2013 20:45:19 CET

CASTUERA (BADAJOZ), 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha replicado al secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, que él "no" va a "invitar a nadie a que se vaya", en referencia a la vicepresidenta y consejera de Empleo, Cristina Teniente, y ha añadido que "quien se tenía que haber ido era él (Vara) después de perder las elecciones como las perdió".

"Y ahora (Fernández Vara) está jugando a meterse en todos los charcos para ver si forma collera con alguno para ser línea sucesoria del PSOE nacional", ha espetado al tiempo que ha añadido: "Yo no voy a contribuir a hacerle un hombre en este tema, él que se busque otros apoyos".

Monago se ha expresado así al ser preguntado por las declaraciones de Fernández Vara, quien ha dicho que la consejera de Empleo, Cristina Teniente, "si fuera coherente", "se iría" al haber 180.000 desempleados en la región, toda vez el PP pidió en su momento la dimisión de la consejera de Empleo con el PSOE Pilar Lucio cuando la comunidad alcanzó la cifra de 100.000 parados.

El jefe del Ejecutivo extremeño se ha preguntado que "quién es él (Vara) para marcar el límite de parados y de dimisiones" teniendo en cuenta "cómo quedó Extremadura", y ha lamentado que el líder de la oposición "tenga, en definitiva, la osadía de proponer" cuando el Gobierno autonómico del PP está "corrigiendo problemas estructurales que hay en Extremadura desde hace mucho tiempo".

Monago ha reconocido, además, que "es verdad que hay más desempleados ahora que antes, pero es verdad que las cosas estaban muy mal" y ha explicado que la "apuesta" que hace su Gobierno "por mejorar la formación, por apostar por los emprendedores, por apostar por la PYME, por los autónomos... no son de la noche a la mañana".

"Es que yo no me he encontrado nada arreglado en Extremadura cuando llegué; no se pagaba a los ayuntamientos... podía empezar y no acabar", ha resaltado Monago, quien ha ironizado con que Fernández Vara "está acostumbrado a los milagros, porque cuando hay un mes que se da bien en materia de empleo es la coyuntura y cuando se da mal es el Gobierno".

Así, el presidente del Gobierno autonómico ha evidenciado que "alguna vez" acertarán en sus políticas. "Pero se ha convertido (Vara) en 'don me opongo', no hay nada que le parezca bien" y "aunque solo sea porque me equivoque en alguna cosa, alguna cosa haremos bien, pero bueno, con estos bueyes hay que arar", ha concluido.