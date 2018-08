Montero lamenta que Santamaría y Casado no se hayan pronunciado sobre la senda de estabilidad

Publicado 20/07/2018 15:15:45 CET

Gobierno asegura que no se entendería el bloqueo del PP en el Senado la senda de estabilidad porque "perjudicaría a CCAA y pensionistas"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado este viernes que los candidatos a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, no se hayan pronunciado durante la campaña de las primarias sobre si aprobarán o rechazarán la senda de estabilidad en el Senado, donde el Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha reiterado la importancia de que los objetivos de déficit y la senda de estabilidad sean aprobadas en el trámite parlamentario en las Cortes. Así, ha puesto de manifiesto que el candidato que salga vencedor en el Congreso del PP de este fin de semana tendrá que tomar una decisión sobre un asunto "trascendente".

"El único pronunciamento del PP fue ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) con su voto contrario, por lo que sería bueno que los candidatos dijeran su posición", ha señalado la ministra, en referencia al voto negativo que registraron las comunidades gobernadas por el PP a los objetivos de déficit en la reunión del CPFF de este jueves.

Preguntada sobre cual de los aspirantes 'populares' permitiría aprobar los objetivos de déficit, Montero ha bromeado con que si lo sabría no lo diría para no "decantar" las primarias del PP. "No he escuchado su posicionamiento sobre una decisión que fortalece el estado de las autonomías y los servicios públicos", ha recalcado.

BLOQUEO DEL PP EN EL SENADO

La titular de Hacienda ha explicado que si el PP en el Senado no da el visto bueno a la senda de estabilidad, será por una cuestión de ideología asegurando que el partido conservador defiende un Estado "mínimo" y una política de recortes, frente a un PSOE que apuesta por un Estado "fuerte" y servicios sociales no privatizados.

Según ha destacado Montero, el 'no' del PP en la Cámara Alta significaría volver a las cifras fijadas por el Gobierno anterior y supondría imponer un ajuste más exigente que el que marca Bruselas. "No creo que haya un precedente así en la zona euro", ha recalcado.

"Las grandes afectadas por esta situación serían las comunidades autónomas y la Seguridad Social, porque hemos sido generosos en la distribución de los objetivos y el Estado no se ha reservado para sí todo el margen, sólo una décima", ha subrayado Montero, que ha insistido en que "sería un contrasentido y algo difícil de entender" que el PP rechazara la nueva senda.

"O se está a favor de tener 6.000 millones de euros más que nos autoriza Europa, o no. Tampoco hay mucho más que discutir", ha subrayado la titular de Hacienda.