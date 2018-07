Montilla: "Si se quiere que esto fracase, proponer un referéndum es una idea excelente"

Publicado 09/07/2018 12:42:23 CET

"Se ve un cierto deshielo de las relaciones entre gobiernos"

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha sostenido que proponer que se celebre un referéndum de independencia es "una idea excelente" para que el diálogo entre el Govern y el Estado fracase.

"Si se quiere que esto fracase, proponer un referéndum es una idea excelente", ha avisado en una entrevista de El Temps recogida por Europa Press.

Sobre la reunión que mantienen los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra este lunes, ha afirmado que "si es para sacar pecho y gustar a Puigdemont planteando el referéndum, es una magnífica ocasión para salir de la reunión y decir que es un fracaso".

"¿Alguien cree que este Gobierno o cualquier otro autorizará un referéndum?", ha preguntado, y ha asegurado que apoya cambiar la Constitución pero a través de los mecanismos que están previstos.

En este sentido, ha señalado que el PSOE no aceptará introducir un referéndum de independencia legal en una reforma de la Constitución y ha opinado que no se debería incorporar porque "Catalunya no es una colonia".

Montilla ha explicado que "el derecho a la autodeterminación existe para las colonias" y que Catalunya no lo es, por lo que considera que no se debería reconocer este derecho en la Constitución.

"DESHIELO" ENTRE GOBIERNOS

El expresidente ha reivindicado que "hay un cambio substancial" desde la llegada del PSOE al Gobierno y lo ha ejemplificado con el traslado de los presos o la primera reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Asimismo, ha celebrado que, pese a que cree que el diálogo no será fácil, "hay una predisposición a hablar" y que puede ayudar a reducir la tensión en la sociedad catalana.

"Se ve un cierto deshielo de las relaciones entre gobiernos. Si todos contribuyen a rebajar la tensión, esto se traslada a la sociedad. La sociedad no quiere conflictos", ha sentenciado.