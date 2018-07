Moratinos dice que "la gran lección" de Grecia es que el PSOE no puede pactar con el PP y preferiría acercarse a Podemos

Publicado 26/01/2015 13:26:30 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exministro Miguel Ángel Moratinos cree que "la gran lección" de las elecciones griegas es que el PSOE no puede pactar con el PP, un "gravísimo error" que podría suponer que los socialistas suscribiesen un "acta de irrelevancia para el futuro" y que preferiría que su formación se acercase a Podemos.

En una entrevista en Radio Cable recogida por Europa Press, preguntado por si le gustaría que los socialistas pactasen con la formación que lidera Pablo Iglesias, el exministro ha contestado: "¿Por qué no? Yo desde luego preferiría que se valorase más hacia la izquierda que hacia la derecha porque una coalición con el PP sería el final de un partido histórico como es el PSOE".

En este sentido, el ministro ha señalado que no le inquieta Podemos y que el "peligro" que tiene el PSOE es que "si no renueva su narrativa política ideológica" puede "dejar de ser relevante". No obstante, ha recalcado que los socialistas "han tomado buena nota" y ya celebraron un congreso en el que se renovaron.

LO IMPORTANTE ES QUE EL PSOE HAGA INTROSPECCIÓN

"Lo importante es que el PSOE haga introspección y se prepare con un mensaje político propio, diferente, eficaz y que ilusione", ha apostillado, matizando que la formación de Pablo Iglesias ha sabido captar "el enfado y la situación de frustración". A su juicio, los socialistas tienen que hacer una estrategia para poder recuperar todas sus bases electorales y poder dar satisfacción de una manera concreta y realista.

Preguntado por si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será finalmente el candidato a la Moncloa, Moratinos ha subrayado que hay que esperar a las primarias del partido en las que se decidirá "si es el secretario o hay otro candidato".

Por otro lado, ha valorado la victoria de Alexis Tsipras en Grecia y ha dicho que demuestra que "ante una troika antidemocrática el pueblo ha hablado". "Los dirigentes de SYRIZA tendrán que agradecer a la canciller Merkel llevar esa política de austeridad que les ha llevado al rechazo colectivo de una sociedad", ha señalado.