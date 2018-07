Narbona rechaza las acusaciones del PP de que en las campañas de AcuaMed hubo mordidas y una caja B

Publicado 26/06/2018 14:52:59 CET

Admite sobrecostes en la construcción de las desaladoras pero los atribuye a las trabas del PP y no a casos de corrupción

MADRID, 26 Jun.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha rechazado este martes en el Senado que las campañas de publicidad de AcuaMed sobre plantas desaladoras en la costa mediterránea, en las que hubo donaciones de empresas privadas, hubiera mordidas o esto generase una caja B, como ha sugerido el PP en el Senado.

En el marco de la comisión de investigación de la financiación de los partidos en la Cámara Alta, Narbona ha respondido ante el PP, que actúa en solitario en el foro, por el plan de desaladoras puesto en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente durante el Gobierno de José Luis Rodríguez y de un programa de publicidad posterior para dar a conocer estas plantas.

En este contexto, el titular del PP en la comisión, Luis Aznar, ha criticado que la campaña que ascendió a 7,5 millones fue una "auténtica" caja B para publicitar al Gobierno con el pretexto de unas desaladoras que "no estaban construidas". Igualmente, ha ironizado asegurando que ni "la Coca-Cola" invierte tanto en publicidad, a lo que Narbona ha respondido que estaba justificado en que los políticos del PP comparaban el agua desalinizada con la energía nuclear.

A juicio de Aznar, las aportaciones de empresas se trataban de mordidas, deslizando que se les prometió recuperar esas donaciones, ya que una década después estas empresas están reclamando en los tribunales estas cantidades.

En estas campañas AcuaMed solo participó con 200.000 euros y el resto de la campaña, que ascendió a más de 7 millones de euros, fue aportado por una asociación de empresas del sector, Aedir, que estaban interesada en dar a conocer el proyecto, según la versión que ha defendido Narbona.

De su lado, la exministra socialista ha rechazado que en el diseño de la campaña hubiera "nada" que se parezca a una caja B, ni a mordidas. "Está poniendo en cuestión mi honestidad, no ha habido mordida ni caja B de la que pueda ser responsable y que atribuye a mi gestión", ha contestado al senador 'popular'.

"Cuando he tenido indicio de que un colaborador mío hiciera actuación no correcta lo he cesado, si hubiera tenido sospecha lo hubiera hecho", ha subrayado.

Y sobre las peticiones de las empresas, Narbona ha hecho referencia a un informe de la UCO que apunta a que hubo un intento de "cohecho fallido". "No consiguieron que AcuaMed, en 2016, que se les computara algo que jamás se les había dicho que fueran a recuperar", ha señalado

ADMITE SOBRECOSTES

En la comparecencia más extendida de la comisión, que ha rozado las dos hora de duración, Narbona ha sido cuestionada por los sobrecostes de 214 millones de euros registrados en las obras de las plantas desaladoras puestas en marcha durante sus años al frente de Medio Ambiente.

La actual presidenta del PSOE ha reconocido estos sobrecostes aunque los ha enmarcado en las dificultades con los que se abordó el proyecto de las plantas desaladoras por las trabas puestas por políticos del PP, que entonces gobernaban en la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y en muchas localidades del litoral. De esta forma ha negado que se debieran a casos de corrupción.

Según ha alegado, los sobrecostes estuvieron justificados por los retrasos causados por las "amenazas", las "trabas" y "alarma social" que generó el PP con respecto a este plan.

INVESTIGACIÓN INTERNA DEL PSOE

Por último, el senador del PP ha pedido a Narbona que desde su cargó en la cúpula del PSOE tome las riendas ante casos como el que se investiga con respecto a Medio Ambiente y también con los contratos publicitarios relativos a Sanidad y Vivienda.

"Como responsable de partido que se plantea como referencia de la regeneración ya tenia que haber pedido investigación interna para saber que ha pasado con este Ministerio", ha reclamado Aznar, instando a que los socialista no esperen a que haya sentencia y se adelanten para depurar responsabilidad.