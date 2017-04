Pablo Iglesias avisa a PSOE y Ciudadanos de que "no hay excusas" para no apoyar la moción de censura

Publicado 28/04/2017 10:27:04 CET

Insta a PSOE y Cs a rectificar y les anima a proponer candidatos para encabezar la moción

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este viernes al PSOE y a Ciudadanos de que "no hay excusas" para no apoyar la moción de censura impulsada por su formación contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a no ser que opten por "mantener la corrupción".

"En estos momentos, sostener a Rajoy es sostener la corrupción", ha sentenciado Iglesias en una entrevista en Radiocable.com, recogida por Europa Press, en la que ha pedido a socialistas y 'naranjas' que sean "coherentes". "O estás con los corruptos o no", ha enfatizado.

Según Iglesias, PSOE y Ciudadanos no pueden escudarse en las formas empleadas por Podemos para no sumarse a la moción de censura, porque "el nivel de gangrena" de las instituciones debido a "la corrupción del PP" es "demasiado grave". "No hay excusas", ha insistido.

A este respecto, Iglesias ha recordado al PSOE que cuando ellos presentaron una moción de censura en Murcia contra el presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez no informaron a Podemos y, aún así, les pareció justa y se mostraron dispuestos a apoyarla. "¿Por qué lo que vale en Murcia no vale para España?", se ha preguntado.

"Nuestro país no ha vivido una situación de excepcionalidad como la que vivimos ahora. Por eso nuestra obligación es presentar la moción de censura", ha argumentado, para insistir en que es urgente "sacar al PP de las instituciones".

"SEGUIREMOS ADELANTE"

Además, Iglesias ha defendido que esta iniciativa "es una demanda mayoritaria de la sociedad española" y por ello, ha pedido a PSOE y Ciudadanos que rectifiquen y les ha ofrecido la posibilidad de presentar candidatos para encabezar esa moción, si así lo prefieren.

"Lo que tienen que hacer las formaciones políticas que apoyan a Rajoy es decir que sí a la moción y después que planteen los candidatos que quieran. Si PSOE y Cs rectifican, que propongan candidatos. No va a ser problema para nosotros", ha asegurado.

Asimismo, Iglesias ha reafirmado que, consigan o no los apoyos de PSOE y Ciudadanos, Unidos Podemos seguirá adelante con la moción, aunque no tenga posibilidades de salir adelante en el Congreso por no contar con la mayoría suficiente.

DISPUESTOS A DAR TIEMPO A PSOE Y CS

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha lamentado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la "reacción tan apresurada" de PSOE y Ciudadanos a la hora de rechazar la moción de censura planteada por los 'morados'.

Aunque ha defendido la "urgencia de sacar al PP de las instituciones", ha admitido que eso no depende exclusivamente de su formación. "Habrá que darle tiempo a estos partidos para que dejen de ponerse al lado del PP", ha remachado.

"Les pedimos que recapaciten", ha espetado, para después insistir en que "no hay un a priori un candidato", y en que "eso se puede hablar" en las reuniones que mantengan con otras formaciones para "terminar con la putrefacción" del PP. "Quizás si nos sentamos encontramos alternativas", ha opinado.