Pablo Iglesias cree que Jordi Sànchez tiene derecho a ser investido presidente de Cataluña

Publicado 02/03/2018 13:34:13 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que el número dos de Junts per Catalunya (JxCat) y líder de la ANC, Jordi Sànchez, puede ser elegido presidente de Cataluña si así lo acuerdan los partidos independentistas, ya que el estar en prisión preventiva no le priva de sus derechos políticos. No obstante, ha calificado esta cuestión de "secundaria".

"Cuando alguien sigue teniendo sus derechos políticos vigentes aunque esté en prisión preventiva cabe pensar que tendrá derecho a ser investido", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso el líder de Podemos, quien además es contrario a la encarcelación de los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Iglesias, que se ha referido en numerosas ocasiones a Sànchez y al resto de encarcelados por el procés como "presos políticos", ha defendido de este modo la posibilidad de que el exlíder de la ANC pueda ser investido, tras la decisión del expresidente catalán Carles Puigdemont de renunciar "de forma provisional".

CUESTIÓN "SECUNDARIA" Y "PROCESAL"

Eso sí, el líder 'morado' ha defendido que esta es una cuestión "secundaria" y "procesal" y que lo "fundamental" es que se forme cuanto antes un Gobierno en Cataluña que pueda atender los problemas de la gente y solucionar el conflicto catalán a través del diálogo.

"La cuestión fundamental no es el candidato que finalmente acuerden los partidos procesistas sino la necesidad de que haya un Gobierno en Cataluña que recupere las competencias de la Generalitat y que podamos avanzar hacia un escenario de resolución democrática de un conflicto político muy grave", ha defendido.

Así, ha enfatizado que "lo más relevante no es la persona que vaya a ser elegida presidente sino que se pueda volver a una dinámica de diálogo". A este respecto, Iglesias ha rechazado posicionarse sobre las diferencias entre ERC y JxCat sobre quién debe ser el candidato.

"Estas son cuestiones entre los partidos procesistas en Cataluña. Yo espero que tarde o temprano haya un acuerdo que permita que haya un Gobierno en Cataluña que permita recuperar las competencias de la Generalitat y que avancemos a la normalización política y la resolución de los conflictos mediante el diálogo y las vías democráticas", ha insistido.

En esta línea se ha pronunciado horas antes el dirigente de su partido y secretario de Sociedad Civil, Rafael Mayoral, quien ha insistido en la necesidad de buscar "una alternativa que ponga el centro en la vida de la gente".

MAYORAL CREE QUE LA VÍA SÀNCHEZ NO LLEVA "A NINGUNA PARTE"

No obstante, Mayoral ha ido más allá y, tras acusar tanto al bloque independentista como "al del 155" de "jugar al electoralismo", ha asegurado que el movimiento de Puigdemont de renunciar y proponer a Sánchez no conduce "a ninguna parte", como tampoco lo hace la decisión judicial de mantener en prisión preventiva a los investigados por el 1-O.

"Ya está bien de seguir en una serie que no conduce a ninguna parte, ni la de Puigdemont planteando esto ni la del otro lado planteando que hay que mantener a gente en la cárcel", ha apuntado en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press.