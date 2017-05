Pablo Iglesias exige a PSOE y Ciudadanos que apoyen la moción contra Cifuentes: "¿Qué más tiene que pasar?"

Publicado 16/05/2017 17:58:25 CET

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este martes al PSOE y a Ciudadanos que rectifiquen y apoyen la moción de censura que su partido está impulsando en la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya pedido investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Esto revela la necesidad imperiosa de presentar una moción de censura", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, tras señalar que también es necesario que triunfe la moción de censura que están impulsado contra el presidente Mariano Rajoy, porque el PP es "el partido más corrupto de Europa" y, según Podemos, debe dejar de "parasitar" las instituciones.

"Creo que se revela que en este caso el PP hay pocos príncipes que no terminen de convertirse en ranas. Es muy grave que el PP haya competido con dinero negro, financiando campañas electorales", ha asegurado, para añadir que fue la propia Cifuentes la que en noviembre defendió que los cargos investigados deberían dimitir.

CIFUENTES, "LA NUEVA AGUIRRE"

Según Iglesias, este último episodio que implica a la propia Cifuentes "es gravísimo" y, por ello, no entienden "cómo hay formaciones políticas que todavía permiten que el partido más corrupto de Europa siga parasitando las instituciones". "Parece que Cifuentes es la nueva Esperanza Aguirre", ha apostillado el líder de Podemos.

"No sé qué tiene que pasar más con el PP. No sé cuántas imputaciones se tienen que producir o cuántas investigaciones se tienen que realizar. Lo que es evidente es que hablamos del partido más corrupto de Europa", ha asegurado al ser preguntado por la falta de apoyos a las mociones que Podemos va a presentar tanto en la Comunidad con en el Congreso.

Así, ha asegurado que "a Ciudadanos le quedan pocos argumentos para seguir sosteniendo a un partido corrupto". "En las elecciones todos prometieron que no iban a investir a Rajoy pero parece que sólo nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos al PP", ha lamentado.

EL 'NO' A LAS MOCIONES, "INSOSTENIBLE"

En esta línea, ha manifestado que el gustaría que el PSOE "reconsiderase" el 'no' que este mismo lunes trasladó a Podemos Madrid en la reunión que mantuvieron para abordar la moción de censura contra Cifuentes. "Me gustaría que reconsideraran esa posición porque es insostenible", ha asegurado.

"Es vergonzoso lo que está ocurriendo y no se puede normalizar", ha avisado. "Esto no es normal y tiene una 'cara B', que es lo que pagan los ciudadanos en forma de recortes. La democracia no se puede resignar a que gobiernen los corruptos. El mecanismo es la moción de censura", ha defendido Iglesias, que no ha querido concretar cuándo van a presentar la moción contra Rajoy.

En cuanto al candidato, tampoco ha revelado nada al respecto y ha asegurado que no es lo importante. De hecho, ha afirmado que si el PSOE se sumara, verían "razonable" que propusieran un candidato para encabezar la moción, ya que es el partido de la oposición con más diputados. "Si rectificara, el PSOE tiene todo el derecho del mundo proponer a quien quiera", ha apostillado.