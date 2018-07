Pachi Vázquez dice que los socialistas están "sufriendo" por el caso Pokémon pero pide "no distraer la atención"

Actualizado 22/09/2012 18:07:18 CET

A CORUÑA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG, Manuel Pachi Vázquez, ha admitido que en su partido están "sufriendo con mayúsculas" tras la detención del alcalde de Orense, el socialista Francisco Rodríguez, pero ha pedido "no distraer la atención".

Esta ha sido la única referencia a su compañero de partido en un acto celebrado en ExpoCoruña, ante medio millar de personas asistentes en el que Pachi Vázquez ha presentado el programa electoral de los socialistas gallegos en los comicios autonómicos junto al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En una de sus intervenciones, Pachi Vázquez ha admitido que estos días están sufriendo "con mayúsculas" por la detención de su compañero de partido en el marco de la conocida como operación 'Pokémon'.

No obstante, ha instado a los compañeros a "sufrir por dentro" y a no despistarse "por fuera para no distraer la atención", en relación a la próxima convocatoria de las elecciones autonómicas.