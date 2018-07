Pastor (PSE) ve "difícil" alcanzar pactos con PP tras las elecciones ante su política de "agresión insoportable"

Actualizado 28/02/2007 13:08:21 CET

BILBAO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, consideró hoy "difícil" que se puedan alcanzar pactos entre su formación y el PP tras las elecciones de mayo, teniendo en cuenta su política de "agresión absolutamente insoportable". No obstante, dijo mantener la esperanza de que los populares "les entre una ducha de sensatez y acaben practicando una política de cierto sentido común".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente socialista eludió pronunciarse sobre las diferentes posibilidades de alianzas post electorales ya que considera "un error" definir los pactos políticos antes de conocer los resultados de las elecciones, así como "un desprecio" para los electores.

A su entender, la realidad política del País Vasco es "tremendamente cambiante, muy viva y muy abierta en estos momentos". En este contexto, aseguró que "no hay cerrada ninguna política de pactos con nadie" y que tampoco se cierra "ninguna posibilidad de pactos".

No obstante, estimó "muy difícil" que puedan alcanzarse pactos con el PP teniendo en cuenta su política de "agresión absolutamente insoportable" al PSE y las "acusaciones muy graves" realizadas por los populares. Sin embargo, dijo no perder la esperanza de que al PP "le entre una especia de ducha de sensatez y acabe practicando una política de cierto sentido común, y no la política enloquecida e insana con la que está trabajando en los últimos tiempos".

Pastor explicó que, en la actualidad, el PSE y el PP no mantienen ningún nivel de relación "más allá" de los debates en las distintas instituciones y precisó que no existe "diálogo partidario desde hace mucho tiempo no porque los socialistas no estemos dispuestos a hablar con todo el mundo". En este sentido, recordó la última entrevista entre Patxi López y María San Gil, en la que la presidenta del PP vasco "quiso escenificar una división y un alejamiento perfectamente claro". "Es muy difícil entenderse cuando uno no quiere entenderse y el PP no quiere", concluyó.

CANDIDATOS SOCIALISTAS

Por otro lado, se refirió a la candidatura a la Alcaldía de Sestao, encabezada por José Luis Marcos Merino, y aseguró en este sentido que no duda de que es "el mejor candidato" para la localidad vizcaína.

El secretario general de los socialistas vascos aseguró que "la crisis personal y el conflicto" generado, en referencia a la crisis abierta en 2002, "se superó hace más de dos años" y "ha habido un respaldo mayoritario por parte de la Asamblea Local y la Ejecutiva".

En cuanto a la decisión de Maite Pagazaurtundua de no volver a encabezar la candidatura del PSE en Urnieta, señaló que Pagazaurtundua desea "separse un poco de la actividad política directa y dedicarse un poco más a su vida personal y al mundo de las víctimas" y agregó que "no ha expresado ningún tipo de diferenciación política" con el partido.