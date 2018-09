El PDeCAT dice que da "la bienvenida" a las palabras de Borrell y asegura que es el sentir de varios ministros

Publicado 12/09/2018 9:16:25 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha celebrado las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en las que decía que él prefería que los políticos presos estuviesen libres y ha asegurado que varios ministros que conforman el Ejecutivo le han hecho llegar en privado el mismo pensamiento.

Así lo ha expresado en declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, en las que ha evaluado las declaraciones de Borrell incidiendo en que es un pensamiento que "redunda en la idea de que la Justicia española tiene alternativas para garantizar que las personas que están acusadas de delitos no se fuguen".

Al ser preguntado por si conocía la posición del ministro de Asuntos Exteriores, Campuzano ha dicho no saber su pensamiento, aunque ha explicado que varios ministros que conforman el Gobierno de España le han reconocido en privado que "la situación" de los políticos presos "no ayuda", aunque ha lamentado que es una decisión que no depende del Ejecutivo.

Asimismo, ha recalcado que la postura de los independentistas, según él, es el diálogo político, aunque ha defendido que la unilateralidad no se puede descartar porque cree que es la expresión de que el diálogo no funciona.

El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, en su discurso de la Diada que se celebró ayer en Cataluña, instó a Sánchez a escuchar a los catalanes y ha avisado al Gobierno de España de que los independentistas llegarán "hasta el final".