Pedro Sánchez traslada a Tsipras el apoyo del Gobierno ante los incendios que asolan Grecia y su oferta de ayuda

Publicado 24/07/2018 16:50:59 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este martes una conversación con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, para trasladarle el apoyo del Ejecutivo español ante los incendios que afectan al país y confirmar la oferta de ayuda en caso de que sea necesaria.

Este lunes, España recibió una petición de ayuda de Grecia, a través del Mecanismo Europeo de Emergencia. Ante esta solicitud, España dispuso de dos aviones anfibios tipo Canadair, de 5.500 litros de capacidad de descarga, pertenecientes a la flota del Ministerio y que opera el Ejército del Aire.

Sin embargo, el Ejecutivo griego ha renunciado este martes a esta ayuda debido a una mejora de la situación meteorológica y la evolución favorable de los incendios, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación..

"He conversado con Alexis Tsipras para transmitirle todo el apoyo del Gobierno español ante la tragedia que está viviendo Grecia. España sigue a disposición del pueblo griego a través de los Mecanismos Europeos de Protección Civil", ha publicado Sánchez en su cuenta de Twitter.

El Gobierno español también ha expresado en un comunicado su "profunda consternación" ante los "pavorosos incendios" ocurridos en diferentes localidades alrededor de Atenas, "que han ocasionado la pérdida de decenas de vidas humanas y numerosos heridos de distinta consideración".

En este sentido, ha trasladado su pésame a los familiares y amigos de los fallecidos y confiado en "la recuperación de todos los afectados".

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado también este martes que la ayuda ofrecida por España finalmente no ha sido necesaria y los hidroaviones no han llegado a salir del país porque no han sido requeridos por Grecia. Además, ha anunciado que no consta que haya españoles entre los afectados.

Borrell ha hecho estas declaraciones tras un encuentro mantenido con su homólogo portugués, Augusto Santos Silva, quien también ha manifestado su pesar por el más de medio centenar de víctimas que han provocado los incendios en Grecia y manifestado su disponibilidad para participar en el dispositivo europeo de ayuda.