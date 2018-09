Pedro Sánchez se verá en la sede de la ONU con el nuevo presidente cubano

Publicado 21/09/2018 14:04:33 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá su primer encuentro con el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el próximo martes en la sede de la ONU en Nueva York, en el marco de la Asamblea General a la que ambos asisten, han confirmado fuentes del Ejecutivo.

La reunión responde al interés de ambas partes por tener un primer contacto tras la toma de posesión de Díaz-Canel, sucesor de Raúl Castro, el pasado abril, y la llegada a la Moncloa de Sánchez. Las fuentes aseguran que la cita no tiene una agenda fijada pero ven muy probable que se ponga sobre la mesa la posibilidad de una visita de Sánchez a la isla.

Tal visita no está descartada, pero no hay ninguna fecha fijada para ello. Ya hace un año, el ministro de Asuntos Exteriores del anterior Gobierno, Alfonso Dastis, afirmó que se estaba preparando una visita "de alto nivel" de autoridades españolas -del presidente del Gobierno o el Rey-- pero finalmente ésta no se materializó.

Ahora, el nuevo Gobierno considera que, en un contexto en el que se quiere reforzar e impulsar las relaciones con Iberoamérica, no puede dejarse de lado Cuba, y más cuando en los últimos años han viajado a la isla un presidente de Estados Unidos (Barack Obama) o uno de Francia (François Hollande).

El último presidente del Gobierno español que viajó a la isla fue José María Aznar, en 1999, con motivo de una Cumbre Iberoamericana a la que también asistieron los Reyes Juan Carlos y Sofía, pero desde entonces no ha habido ninguna visita bilateral. Durante su estancia en Nueva York, Sánchez participará en un acto del Consejo de las Américas, donde expondrá la visión española y su acción exterior en América Latina.

Además de mantener este primer contacto con Díaz-Canel, Sánchez aprovechará su viaje a la Asamblea General de la ONU para verse en la ONU con mandatarios de otros países a los que, en general, es difícil organizar una visita bilateral, concretamente con los de Nueva Zelanda, Corea del Sur, Sudáfrica y Etiopía. También tiene una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres y con el director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.