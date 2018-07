Perelló apunta a mediados de mes para sacar a Franco del Valle de los Caídos y dice que no hay oposición de la Iglesia

Publicado 03/07/2018 13:14:54 CET

Asegura que habrá "ruido" por parte de la familia del dictador, apuesta por desacralizar la Basílica y no ve posible sacar a las 34.000 víctimas

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, ha apuntado hoy a mediados de mes para sacar a Franco del Valle de los Caídos y ha asegurado que "están avanzando" las negociaciones con la Iglesia y no está habiendo oposición por su parte. El dirigente socialista también ha avanzado que la voluntad de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, es llevar "cuanto antes" el texto de la reforma de la Ley de Memoria Histórica a un proyecto de ley al Congreso de los Diputados, aunque ha desvinculado esta ley a la exhumación de Franco que señala para mediados de mes.

En este sentido, ha precisado que la exhumación del dictador se basa en un acuerdo del Congreso de los Diputados. Según ha explicado durante su intervención en los Cursos de San Lorenzo del Escorial, supondrá cumplir el decreto de 1940 impulsado por el propio dictador, ya que Franco no cumple los requisitos al no ser un caído en la guerra civil.

Preguntado por los plazos para sacar los restos de Franco, Perelló se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hace unos días dijo que la exhumación se acometería este mes de julio. El secretario de Justicia ha señalado que sugirió al Gobierno que fuera a mitad del mes para tener plazo para trabajar.

"Franco dijo que el Valle era para los caídos, él no cayó por lo que no hay motivo para estar porque no cumple los requerimientos. Es tan triste todo en este tema, que no cumple ni su ley", ha declarado, al tiempo que ha apostado por dejar a José Antonio Primo de Rivera en Cuelgamuros en su condición de víctima, aunque en un lugar no preminente.

PIDE SACAR A LOS MONJES Y DESACRALIZAR

Entiende que exhumar los restos del dictador va a ser incompatible con la discreción y pronostica que habrá "ruido" por parte de la familia de Franco o la Fundación Francisco Franco. Mientras que en lo relativo a la Iglesia ha señalado que las negociaciones están avanzando y no está habiendo una oposición por su parte. "Hay una parte que quiere zafarse de un parte del peso de la historia", ha indicado.

Llegado este punto, Perelló se ha mostrado favorable a buscar una fórmula para desacralizar la Basílica del Valle de los Caídos, señalando que la Iglesia tiene sus propios instrumentos para acometer este cambio.

"Me parece más propio que los monjes estén en un convento benedictino y la voluntad de Patrimonio es resignificar. Hay que entender que la política se baraja a la luz del día, no debajo de las piedras", ha reiterado.

En cuanto a la modificación de la Ley de Memoria Histórica, recordó que antes del Gobierno, la reforma diseñada por los socialistas fue vetada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy alegando el incremento en 214 millones del presupuesto.

Tras conversar con la titular de Justicia y con el recién nombrando director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez, Perelló entiende que la reforma se llevará pronto al Congreso, en una medida que enmarca en los pasos que con "audacia" y "coraje" debe dar el Gobierno socialista en sus primeros 100 días.

IMPOSIBLE SACAR A 34.000 VÍCTIMAS

Sobre el incremento presupuestario que supondría según adujo el PP, el miembro de la Ejecutiva socialista ha rebatido que no existía tal gasto ya que resultará "imposible" sacar a las 34.000 víctimas depositadas en el Valle de los Caídos.

"En ningún momento será posible sacar a todos por problemas técnicos. De alguna manera se dirá que no se pueden hacer más exhumaciones y se cerrará el duelo resignificando el Valle", ha admitido.