Los peritos italianos discrepan con la nueva traducción de las conversaciones de "El Egipcio"

Actualizado 04/06/2007 23:49:55 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de la nueva traducción de las conversaciones mantenidas por el acusado Rabei Osman El Sayed, alias "Mohamed El Egipcio" contrastaron hoy con los traductores italianos responsables de la primera interpretación sus conclusiones. Aseguraron, tras varias horas de trabajo conjunto, ante el tribunal que confirman el sentido de la interpretación inicial de las autoridades italianas salvo en dos puntos en los que el acusado se declara ideólogo de los atentados.

Las dos frases que generan discrepancias son una en la que según los italianos "Mohamed El Egipcio" dice "lo de Madrid partió de mí" --frase que según los nuevos traductores no figura en la conversación-- y aquella en la que el acusado expresa "yo estaba al tanto de todo pero lo que iba a pasar no me dijeron". En este último caso los intérpretes de Milán consideran que Osman El Sayed hace referencia a "una información planificada".

Confirmaron que en la conversación ambiental grabada el 26 de mayo de 2004 en Milán el acusado asegura que "el proyecto de Madrid" es suyo. "Confirmo lo que escuché y escribí", reiteró el experto. No obstante los españoles concretaron que ellos no han llegado a oír la citada expresión en ningún momento, a pesar de haber escuchado hoy mismo la cinta tratada y limpiada por las autoridades italianas.

Los italianos explicaron a preguntas de la fiscal Olga Sánchez su método de trabajo y especificaron que recurrieron a una empresa especializada para limpiar el sonido de las cintas en los casos en que no su contenido no se escuchaba con claridad. "Nadie en el mundo puede decir que conoce el contenido completo del corán", aseguraron en referencia a sus conocimientos de árabes clásico y cultura religiosa musulmana.

Los peritos debatieron en común a lo largo de la jornada sobre puntos concretos de las conversaciones como las referencias efectuadas a Al Qaeda que, en opinión de los traductores españoles, no fueron correctamente interpretadas en Italia.

TRADUCCIÓN POLICIAL

El abogado defensor de "Mohamed El Egipcio" solicitó durante la mañana la lectura de otra traducción existente de las grabaciones, efectuada en esta ocasión por la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía. Esta interpretación, más próxima a la nueva versión que a la italiana, estaba ya incorporada al sumario de la causa pero no se había escuchado hasta hoy en la sala.