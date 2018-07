CiU quiere apoyar los PGE pero lo supedita a medidas anticrisis que incluyan la financiación catalana

Actualizado 22/09/2008 16:28:47 CET

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, aseguró hoy que la federación quiere votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero no lo podrá hacer si no recogen medidas contra la crisis económica y social, lo que incluye el próximo modelo de financiación de Cataluña.

En rueda de prensa tras reunirse la Comisión Ejecutiva Nacional de la Federación de CiU, Duran remarcó que, si los PGE dan respuesta a la crisis, significará que también habrán resuelto la financiación catalana.

"CiU quiere votar los Presupuestos; es muy responsable, y lo ha sido siempre", continuó el secretario general de la federación, que insistió en que "para votar responsablemente" necesitan dos "factores", en referencia a la financiación y a las medidas anticrisis.

Aunque indicó que no han tomado ninguna decisión definitiva sobre los Presupuestos porque "no es hora de votarlos", admitió que será "difícil" votar a favor si no se resuelven estas dos cuestiones.

Según él, CiU desearía no tener que presentar enmienda a la totalidad, pero advirtió de que la crisis no puede ser excusa para no abordar la financiación. "Precisamente porque hay crisis, tenemos que ser capaces de situar en igualdad de condiciones a los hombres y mujeres que viven en Catalunya", reclamó.

El secretario general de CiU subrayó que el impacto de la crisis será a partir de ahora social, por lo que la Generalitat deberá tener los recursos suficientes para afrontar el gasto social que se le viene encima.