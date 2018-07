El PNV acusa a EB y EA de "querer socavarle" y cree que "llega un momento de decir hasta aquí hemos llegado"

Actualizado 22/08/2007 13:57:34 CET

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del EBB del PNV, Josune Ariztondo, denunció las "deslealtades" de EB y EA y una voluntad de "socavar" a su partido y señaló que "llega un momento en el que hay que decir hasta aquí hemos llegado y poner los puntos sobre las íes". Asimismo, indicó que, si la coyuntura ha cambiado, se debería "volver sobre el texto" de la consulta y "ver cómo reorientamos en el tripartito lo que hemos de hacer de aquí a final de legislatura".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se refirió a la situación en el tripartito y aseguró que suscribe "totalmente" el contenido de la nota de prensa hecha pública por el portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, quien denunció la "deslealtad" de EA y EB y, en concreto, del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, quien afirmó que el nacionalismo vasco debe defender "sin complejos" su ideología y rechazó la "transversalidad".

Ariztondo recordó que quien escribe esa nota es el "portavoz del máximo órgano ejecutivo del PNV" y señaló que, aunque el PNV tenga también otros portavoces, el "portavoz del máximo órgano ejecutivo del PNV es el portavoz del PNV, si se puede llamar alguien portavoz del PNV".

La dirigente jeltzale señaló que en el Gobierno vasco el PNV es el partido "mayor" porque "así lo ha querido la ciudadanía" y, por lo tanto, "el que mejor garantiza la estabilidad y la buena marcha del Gobierno". En este sentido, afirmó que la formación jeltzale actúa "con responsabilidad" y "no entra al trapo de todas las cosas, acusaciones y juicios de valor, descalificaciones incluso más que críticas que se nos puede hacer incluso desde los socios de gobierno".

"Llega un momento en el cual hay que decir hasta aquí hemos llegado" y "poner los puntos sobre las íes" y es lo que, a su juicio, ha hecho el portavoz del EBB.

La dirigente jeltzale se remontó al contexto en el que el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, escribió el artículo "No imponer, no impedir", señalando que en ese momento los socios del Gobierno estaban haciendo "declaraciones sobre la consulta, convertida ya casi en fetiche".

"Llega alguno de los socios incluso a decir que hay que consultar a la ciudadanía hasta qué punto o en qué medida apoya o está en contra de la violencia de ETA etc. En todo ese tiempo, el PNV, la dirección del PNV había permanecido callada y sale Josu Jon Imaz para puntualizar, sobre todo, y a recordar y a concretar lo que sobre la consulta se dice en el propio acuerdo de Gobierno", añadió.

Ariztondo indicó que ese "No imponer, no impedir" significa "pacto entre iguales que es a lo que el PNV apuesta sobre la base del derecho a decidir de la sociedad vasca".

LA CONSULTA NO ES "UN FETICHE"

La secretaria del EBB indicó que Imaz recordó sobre la consulta lo que se establece en el acuerdo de Gobierno tripartito, donde, según precisó, se hablaba de la consulta "en ausencia de violencia y de exclusiones, sobre un acuerdo político entre partidos, acordando las condiciones de aceptación de la propia consulta y las condiciones de habilitación para la negociación con el Estado".

"Eso es lo que dice el acuerdo de Gobierno, evidentemente lo dice en un tiempo histórico y en una coyuntura que ha cambiado y si las condiciones han cambiado deberemos volver sobre ese texto y ver cómo reorientamos en el tripartito lo que hemos de hacer de aquí a final de legislatura", agregó.

Ariztondo insistió en que la consulta "no es ningún fetiche", es una iniciativa "acordada en unas condiciones que han cambiado" y, tras indicar que los acuerdos "no son inmutables evidentemente", señaló que "mientras estén acordados así, son ésos".

La dirigente jeltzale se refirió a algunas actitudes de los socios de Gobierno y a los "espectáculos post-electorales" que se han producido, recordando que el proyecto de Nuevo Estatuto "no fue aceptado" por IU para su negociación o los "avatares" en Guipúzcoa de EA "tanto en lo que nos costó conformar el Gobierno de la Diputación foral como lo sucedido en un par de ayuntamientos, que si algo hacen es debilitar al tripartito, desde luego, además de incumplir lo acordado con el PNV".

"DESLEALES"

Ariztondo, tras afirmar que el PNV "no tiene el patrimonio del nacionalismo", indicó, en referencia a sus socios, que han sido "desleales, desde luego ha sido desleal Joseba Azkarraga con lo acordado en el tripartito con esas declaraciones". Añadió que "por mucho que sean a título personal" son declaraciones "no propias de un político responsable que tiene responsabilidades importantes en el Gobierno tripartito". "Me parece que no es lícito buscar el rédito propio a costa de lo que sea", indicó.

La dirigente del PNV manifestó que el artículo de Imaz pretende "recordar" los términos acordados y "no precisamente, como se le ha acusado al presidente del EBB, dinamitar ese acuerdo" porque es "precisamente todo lo contrario".

Ariztondo señaló que cuando Imaz escribe su reflexión las "primeras voces" que salen hablando en contra del mismo acusan al PNV y a Imaz de ser "desleal" con un tripartito, "cuyos acuerdos Imaz estaba recordando y poniéndoles encima de la mesa".

"Eso hace bastante daño porque cuando las opiniones se hacen no sobre un artículo sino sobre los prejuicios que alguien tiene antes incluso de que se escriba, después hay mucha gente que se monta sobre esas opiniones y, al final, el contenido del artículo es lo que menos importa y esto es lo que ha sucedido con el artículo del presidente del EBB del PNV", agregó.

Preguntado por si cree que se estaría en esta situación si el líder del Gobierno fuera el líder del partido y si sería conveniente abrir este debate, Ariztondo señaló que "no será ella quien hable en la radio de los debaten que deben abrirse en el PNV".

La secretaria del EBB manifestó que, "independientemente" de cuál sea la composición y la organización del PNV, "hay una cuestión de lealtad que debe estar por encima de todo eso".

"Eso es lo que en este caso ha fallado porque hay mala voluntad o hay desconocimiento sobre lo que se firma y como supongo que eso segundo no existe, hay mala voluntad, hay voluntad de socavar a un partido que está en una situación de debate interno y de intervenir, por lo tanto, en ese debate interno, pero evidentemente lo que haya de ser en su discurso y en sus personas de la dirección, lo va a decir el PNV", agregó.

Respecto a si considera que Imaz se ha podido arrepentir de su discurso, Ariztondo indicó que "no tiene idea", pero aseguró que "no cree que tenga porqué arrepentirse de haber hablado de las condiciones de la consulta acordadas en el tripartito, de haber hablado de un documento aprobado por unanimidad en el EBB y de haber hablado de cómo ETA puede o no estar condicionando o tratar de condicionar la vida política en Euskadi".

Ariztondo cree que fue un "artículo correcto" que "vino a poner un poco de buen juicio en las frases lanzadas sobre la consulta y en la banalización que se estaba haciendo, desde los socios de Gobierno principalmente, pero no sólo".