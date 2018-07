PNV acusa a "parte de la IA" de rechazar la realidad que "no sea la suya"

Actualizado 31/03/2012 13:47:39 CET

PSE considera que en el mundo de Batasuna" hay una "subcultura de la violencia" y abducen "todo lo que tocan"

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha acusado a "una parte" de la Izquierda Abertzale, "hoy por hoy sin sigla que lidera esto que se llama Bildu o Amaiur", de no admitir una realidad que "no sea la suya propia" y sentirse incómoda con Aralar. En este sentido, ha considerado que lo que muestra en el fondo es "una incomodidad en el basamento ético".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Egibar ha defendido que tanto individualmente como grupo, la trayectoria de Aralar ha sido "impecable" y ha considerado sorprendente que "pudiera estar en trance de tomar alguna decisión traumática".

A su juicio, una parte de la Izquierda Abertzale, "hoy por hoy sin sigla, que lidera esto que se llama Bildu o Amaiur y que mañana o pasado tendrá una sigla que es Sortu", no admite una realidad que "no sea la suya propia y que no controle de primera mano".

"Para esa parte de la IA, hoy por hoy sin sigla, le resulta incómoda la línea que ha mantenido Aralar. Esa incomodidad en el discurso que en el fondo es una incomodidad en el basamento ético pues resulta que hay que proyectarlo hacia las personas y es un mal ejercicio. Espero pueda tener una reconducción", ha considerado.

PSE-EE

Por su parte, el parlamentario del PSE Txarli Prieto ha recordado que Aralar ha sido "una formación dentro del ámbito del abertzalismo muy importante al hacer un tránsito beneficioso para el conjunto de la sociedad vasca" y ha acusado a los "radicales abertzales" de abducir "todo lo que tocan".

En esta línea ha considerado que "en el mundo de Batasuna" hay una "subcultura de la violencia" y ha recordado que quienes se han incorporado "tarde a la democracia, muy tarde", saben que tienen que esperar a que se convoquen nuevas elecciones.

"Los radicales abertzales, Batasuna, todo lo que toca lo abduce. Lo hemos visto con Eusko Alkartasuna y ahora lo vemos con Aralar. En la medida en que las formaciones que jugaban otro papel se han ido acercando o coaligando con Batasuna pierden su identidad y se ponen al servicio de Batasuna y esto es malo para la política vasca al no reflejar una pluralidad real", ha subrayado.

En su opinión, a las gentes de Batasuna, "a las más originales", les falta mucho "trayecto" por recorrer y ha denunciado que "hay una subcultura de la violencia que también se ve con actuaciones en la calle como la quema de contenedores".

Respecto a la ponencia de paz y convivencia aprobada este viernes en el Parlamento vasco, Prieto ha recordado que en ella están los partidos políticos que en estos momentos conforman el Parlamento.

"No puede ser de otra forma. Las nuevas situaciones políticas no se modifican y articulan electoralmente a capricho. Quienes se han incorporado tarde a la democracia, muy tarde, saben que tienen que esperar a que se convoquen nuevas elecciones. Mientras tanto hay una legitimidad política incuestionable y es la que funciona en el Parlamento", ha manifestado.

PP

Por su parte, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha considerado que la división de Aralar está "ahí desde las pasadas elecciones donde se ve una clara decisión en la postura de ir o no a las elecciones generales con Amaiur".

"La votación de ayer evidencia que el compromiso inicial de tres de sus parlamentarios en relación a los orígenes de desmarcarse de la IA lo han llevado hasta el final", ha expresado, para añadir que Aralar llevó a cabo en su momento un recorrido que fue premiado en las urnas pasando de uno a cuatro parlamentarios.

Respecto a la ponencia de paz, Garrido ha indicado que quien no condena y no rechaza el terrorismo "no puede estar en un foro de estas características", algo que ha considerado es "un mínimo ético exigible". En este sentido, ha remarcado que debe quedar claro que "quien no rechaza el terrorismo no puede estar" en ella.

ARALAR

Por último, el parlamentario de Aralar Dani Maeztu ha indicado que acusar a su formación de estar "abducidos por la IA" es de desconocimiento. "Aralar en su día dijo que no salía para crear un nuevo espacio sino para regenerarlo; un espacio de izquierda independentista que debía de apostar únicamente por las vías políticas y ser lo más amplio posible. Creo que el recorrido que está haciendo el conjunto de la IA nos está dando la razón", ha considerado.

Respecto a la ponencia de paz, Maeztu ha expresado que en el texto inicial se reflejaba que la participación en la misma se debía hacer "sin exclusiones", lo que ha recordado es una máxima que ha defendido siempre Aralar.

"Es la palabra que más le he oído al coordinador de nuestro partido, Patxi Zabaleta, que el diálogo sin exclusiones se debía de dar. En estos momentos creemos que es la base para recomponer la convivencia y poner las bases de la pacificación porque todos somos partes de la solución del conflicto que ha vivido este país", ha expresado.

A su juicio, el hecho de que el concepto "diálogo sin exclusiones" no aparezca en la ponencia es consecuencia de que alguien ha dicho que ese termino no podía aparecer. "Sabiendo lo que esos partidos defienden --en referencia a PSE y PP-- es un error político que Aralar ponga en manos de esos partidos una herramienta como una ponencia", ha finalizado.