El PNV advierte a Casado que se encontrará de frente con el nacionalismo vasco y catalán

Publicado 25/07/2018 18:05:01 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortuzar, ha advertido que "el presidente de las banderas en los balcones", en referencia a Pablo Casado, se encontrará con el nacionalismo "de frente". "Cuando alguien tiene que poner una bandera en el balcón para hacer frente a otras, está profundamente equivocado" y "se va a equivocar aún más", explicó.

Además, ha advertido a Casado que en caso de que sea así, les encontrará "de frente", en lucha "por la democracia, por los valores y por el humanismo". Así lo ha asegurado en un evento celebrado en Santiago, organizado por la fuerza nacionalista Compromiso por Galicia para recordar su compromiso con el pueblo gallego en el Día da Patria, este 25 de julio.

En el acto han estado presentes el secretario xeral del partido, Juan Carlos Piñeiro Docampo; la candidata a la Alcaldía de Amoeiro, Milagros Corral Surribas; el candidato en Santa Comba, David Barbeira García; y la alcaldesa de Matadepera por el PDECat, Monserrat Royes Vila.

De este modo, el presidente del partido vasco ha explicado que "hoy es día de transmitir un mensaje de hermandad, de confianza en el futuro y, sobre todo, en el futuro del compromiso de Galicia". En este sentido, ha apuntado que se están viviendo "tiempos políticos convulsos" y de "espectáculo" en la política española llevada a cabo desde el centro de la Península.

Por ello, ha señalado que "se están viviendo unos meses en los que las formaciones nacionalistas, especialmente el PNV, se han visto obligadas" a buscar "un poquito de seriedad, racionalidad y sosiego en la política española, pero es muy difícil hacerlo".

Ante esta situación, ha considerado que se deben "extraer conclusiones de lo que está pasando en el Estado", ya que pese a que "parecía que venían nuevos tiempos y formas de hacer política", las fuerzas políticas "empezaron a reivindicar" y "a hablar de que la sociedad se dividía en ejes, y era la izquierda o la derecha".

Sin embargo, Ortuzar ha asegurado que los partidos nacionalistas como el PNV, Compromiso por Galicia y el PDeCat, viven en "espacios más cercanos y reales a la ciudadanía", por lo que son conscientes de que "el eje izquierda-derecha está muy caduco, ha envejecido, ya no se puede distinguir ni separar a la ciudadanía de derechas e izquierdas, pese a que ellos entendieron que era la nueva forma de hacer política".

LA DERECHA, "UNA PELEA DE GALLOS"

Así, por lo que respecta a la situación de la izquierda política en el conjunto del Estado, ha señalado que "nunca ha estado más desunida" ni ha contado con "menos capacidad de opción". Ante esto, ha asegurado que le ha tocado el turno de actuar a los nacionalismos.

Por su parte, ha insistido en que la derecha española "va a entrar ahora en una pelea de gallos para ver quién es más de derechas". Sobre esto, ha advertido que, "pese a que el mundo de hoy debería ir por otros derroteros, van a pelear por ver quién se acerca más al muro de la extrema derecha".

EL NACIONALISMO BUSCA UN ESPACIO

Frente a este panorama, Ortuzar ha advertido que los partidos nacionalistas "tienen que hacer otra cosa, construir otro discurso" y "llegar a la gente de otra manera". Así, ha insistido en que "hay un espacio", en Euskadi, en Cataluña y en Galicia, y "hay mucha gente esperando a que ese espacio que está ahí lo ocupe alguien con dos dedos de frente".

Al respecto, ha apuntado que será alguien que debe "saber lo que quiere" y "velar por el progreso de los hombres y mujeres, en igualdad, trabajar por los desempleados, por la gente que no tiene y por hacer regresar a la gente que se ha tenido que ir".

Para eso, tal y como ha indicado, "no se puede creer en los clichés de la derecha ni de la izquierda, porque a la derecha solo le interesa crear riqueza para repartírsela entre unos pocos, y a la izquierda solo le interesa repartir aunque no haya nada para repartir".

Por el contrario, a los partidos nacionalistas les toca, en su opinión, "ser los que creen para repartir y generen riqueza para distribuirla justamente", ha aseverado.

"LO IMPORTANTE ES EL PUEBLO"

"Nosotros respondemos a un humanismo que no quiere dejar tirado a nadie, porque para nosotros lo importante es el pueblo", ha insistido el presidente del PNV: "No podemos explicarnos si no es cerca de la gente, somos los partidos del pueblo -- en alusión a PNV, PdeCat y Compromiso por Galicia--, esa es la diferencia".

Durante su intervención, también ha recordado que "hay un pueblo gallego, catalán y vasco, con lenguas propias y poder para decidir sobre su futuro". Sin embargo, ha explicado que estos partidos "no representan un nacionalismo negacionista", porque "para definirse vasco o gallego no hace falta negar que hay una nación española".

NACIONALISMO ESPAÑOL "MÁS FUERTE"

Andoni Ortuzar también ha explicado que le gustaría que "se pudiesen entender las diferentes naciones en un mismo espacio geográfico", en "una relación entre iguales".

Sin embargo, ha lamentado que haya que enfrentarse "a un nacionalismo que es mucho más que el nuestro, que para afianzarse necesita negar a los demás", ha apuntado Ortuzar, y ha proseguido su discurso: "Cuando uno necesita negar a los demás es porque se siente débil, y esa es la realidad del Estado español, que está débil, en crisis".

Así, el presidente del PNV ha asegurado que "hay dos maneras de salir de las crisis, una que puede ser la solución y otra que lleva al desastre, en la que están ahora, intentando socavar cualquier petición de libertad y negando los derechos de los demás, con una recentralización y ahogamiento".