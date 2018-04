PNV cree que los catalanes presentarán un candidato sin cargas que les permita apoyar los PGE

Publicado 18/04/2018 11:44:39 CET

Dice que aunque mañana decidirán si presentan enmienda a la totalidad el hecho determinante es la votación del día 26

BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que los partidos soberanistas catalanes presentarán un candidato a la presidencia de la Generalitat que esté libre de carga judicial antes del 22 de mayo, cuando expira el plazo para convocar unas nuevas elecciones, y ha pedido que "se les allane el camino" y no se pongan "obstáculos" para formar un Govern "legítimo", lo que facilitaría que los jeltzales no apoyaran la devolución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Ejecutivo.

En todo caso, ha precisado que, antes, su partido "necesitaría saber por parte del Gobierno español cuál es su posición ante un próximo panorama político en Cataluña". Además, ha apostado por mantener la actual legislatura si se "abren etapas de diálogo", pero no para "profundizar en la agonía".

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que "no solo hay que mirar a estos cinco humildes parlamentarios vascos porque hay otros 345 que también hay por ahí". Tras señalar que será mañana cuando decidan si presentarán enmienda a la totalidad, ha indicado que éste no es "el hecho determinante", sino la votación del día 26, cuando se sabrá si se devuelven las cuentas o no. "Hay una semana y en política es muchísimo", ha apuntado.

Asimismo, ha insistido en que "es un hecho muy grave y doloroso" la aplicación del artículo 155 y el PNV lo ha vivido como "una agresión" a los vascos porque se les puede aplicar también a ellos. Por ello, condicionó negociar las cuentas a que se levantara este artículo constitucional. "Tenemos una semana. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las cosas funcionen, haya estabilidad y se vayan buscando soluciones políticas a conflictos políticos", ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha dicho que "todo aquello que acerque al fin del 155 va a ser bien valorado" por su partido, mientras que "lo que se aleje o haga perdurar el 155 va a ser censurado" por los jeltzales.

Tras señalar que está habiendo "interferencias" a la constitución de un Govern, ha asegurado que perciben en los partidos políticos catalanes "la necesidad de tener cuanto antes un Gobierno", y ha emplazado a intentar que "no haya obstáculos y haya gestos políticos que reactiven la política y no la judicialización". "Ha llegado el momento de la zanahoria y de guardar el palo", ha subrayado.

Ortuzar ha apuntado que el PNV "tiene contactos muy frecuentes" con el PdCAT, pero también "una relación muy fluida con ERC" y con JxCAT. "Con el president Puigdemont no, porque ha tenido una situación muy compleja en Berlín, otra anomalía enorme", ha indicado.

NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS

Si se levanta el 155, ha dicho que el PNV negociaría los Presupuestos, aunque "se ha diseñado un calendario de plazos para presentación de enmiendas, etc, que hacen extremadamente difícil las negociaciones". "A veces se lleva uno las manos a la cabeza de cómo nos ponemos nosotros mismos limitaciones, trampas y obstáculos por no dilatar un poco más los plazos", ha apuntado.

Ante la posibilidad de que los jeltzales puedan llegar a apoyar las cuentas junto con Ciudadanos, partido con el que Andoni Ortuzar ha reconocido que se llevan "muy mal", ha señalado que los PGE, "si es que se diera esa situación y hubiera una posibilidad de negociación, deberían contener suficientes bondades para Euskadi y en general" para que su formación diera "el sí".

EL FUTURO DEL ESTADO

A su juicio, estos PGE "son algo más que unos Presupuestos" porque los han situado, tanto el PP como los de la oposición, "como una especie de prueba del algodón sobre el futuro político del Estado español". "Si hay Presupuestos parece que la legislatura podría continuar y, si no hay Presupuestos, parece que la legislatura podría tener un futuro más abrupto", ha añadido.

El líder jeltzale ha apuntado que "hacer descargar toda esa responsabilidad sobre un partido nacionalista vasco" para ellos es "incómodo". "Entenderá que nos queramos sacudir ese polvo del camino. Nadie puede pretender echarnos la mochila del futuro político de España sobre la espalda del PNV", ha dicho.

Andoni Ortuzar ha afirmado que él mantiene interlocución con Mariano Rajoy y tiene una "relación más que correcta con él". "Es verdad que en los últimos tiempos no hemos hablado y es de agradecer el respeto que él ha tenido a nuestra posición para que nadie pensara que estábamos negociando por debajo, que es lo que todo el mundo cree que estamos haciendo. A día de hoy no ha habido ni una conversación sobre los Presupuestos de 2018", ha añadido.

CIUDADANOS

Preguntado por si habla con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respondido que no ha pasado de las "dos palabras de cortesía". En cuanto al hecho de que la formación naranja sea el partido más votado en Cataluña, ha explicado que "lo puede entender sociológicamente porque supieron convertirse en el referente más combativo y más nítido contra el 'procés'". "Me preocupa más y creo que es de un mayor calado el supuesto ascenso que parece que está teniendo en el Estado español", ha añadido.

A su juicio, Cs "tiene una visión estrecha de España, incompatible con la pluralidad" que suponen "los demás". "No le gustamos los vascos, no le gustamos los catalanes", ha indicado, para apuntar que, si algo une a todos en Euskadi, "a derechas, izquierdas, nacionalistas, no nacionalistas, son los derechos históricos, la foralidad y el Concierto Económico". "Rivera y su partido se lo quieren cargar", ha manifestado.

El presidente del EBB ha señalado que a Rivera "no le gusta la Constitución Española actual porque ampara los derechos históricos, el Concierto Económico, el Estatuto de Cataluña y el vasco", ha indicado.

Además, ha lamentado que se diga que no se puede abrir la Constitución para "reconocer la plurinacionalidad del Estado", pero sí "para dar un cerrojazo". "Eso es lo que a nosotros no nos gusta y lo vamos a combatir", ha asegurado.

LA IZQUIERDA ESPAÑOLA

El líder jeltzale ha recordado que el PNV históricamente ha tenido "más vinculación con la izquierda española que con la derecha", por "los bandos del 36, etc", y ha dicho que le da "mucha pena la situación de la izquierda española porque vive en un cainismo", que le hace que ahora "no sea la alternativa". "Es un drama", ha asegurado.

En esta línea, ha señalado que ahora la alternativa al PP en España "es una opción más de derechas, más centralista, más dura, más de palo que de zanahoria y que no sea la izquierda, es preocupante". A su entender, "ésta era la ocasión para volver a la alternancia". "No solo el PP, sino que la izquierda española también está en una crisis de identidad y de organización", ha explicado.

Además, ha rechazado que la izquierda esté siendo 'castigada' por su comprensión con el nacionalismo periférico y ha afirmado que, cuando el PSOE ha gobernado, "ha sido tan duro con los nacionalismos como el PP". "Un Gobierno que viniera de la mano de Ciudadanos niega nuestra propia existencia. Rivera lo primero que dice es que quiere acabar con los nacionalistas", señalado.

Preguntado por si cree que esta legislatura tiene que seguir, ha manifestado que, "si va a servir para abrir etapas de diálogo, nuevos escenarios, aunque luego la ciudadanía nos podrá a cada uno en nuestro sitio, sí".

"Si va a ser para profundizar en esta agonía casi no. Pero nosotros apostaríamos por mantener la legislatura. Tenemos el problema en Cataluña, al que hay que darle vías de solución, tenemos una recuperación económica todavía dubitativa e incipiente, hay que hablar del modelo territorial. Hay que dar tiempo a la política. Lo que llevamos de legislatura ha sido la antipolítica. Si esta segunda parte sirve para hacer política, el PNV estaría dispuesto", ha concluido.