PNV cree que pueden conseguir el traspaso de Prisiones antes que la Seguridad Social

Publicado 29/06/2018 9:46:10 CET

BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado que la "oportunidad" abierta en Euskadi de cara a lograr las transferencias pendientes es "de oro" y ha reconocido que la competencia sobre prisiones "puede estar antes que la de la Seguridad Social que es más complicada técnicamente".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale se ha referido además a la reunión mantenida este jueves por el lehendakari, Iñigo Urkullu, con los líderes de PNV y PSE, Andoni Ortuzar e Idoia Mendia, para informarles del encuentro que mantuvo a principios de semana con Pedro Sánchez en La Moncloa.

A juicio de Atutxa, la de este jueves es "una foto" que deja entrever "tranquilidad, estabilidad y diálogo, máximas que hemos intentado transmitir ambos partidos, así como el lehendakari".

En este sentido, ha reconocido que el hecho que el presidente del Gobierno central sea también socialista determina "la fuerza de la foto para que de cara a futuro nos traiga buenas cosas para el país".

Según ha afirmado, en el encuentro de ayer Urkullu trasladó a ambos dirigentes los "temas tratados" con Pedro Sánchez: "desarrollo económico, paz y convivencia y lo relativo al paquete de transferencias pendientes".

"Lo vinculado a paz y convivencia creo que va a ser una de las áreas determinantes de modificación de criterios del Gobierno español. Con la misma ley seguramente el Ejecutivo socialista puede hacer ver que aquello por lo que abogábamos desde Euskadi, el que se puede hacer otro tipo de política penitenciaria, se va a ir viendo", ha valorado.

Por lo que respecta a las transferencias pendientes, Atutxa ha recordado que son 37 y ha advertido de que el "incumplimiento" ha sido fruto de gobiernos pasados tanto de PP como de PSOE, pero ahora "la oportunidad para Euskadi es de oro".

En lo que respecta a la transferencia de prisiones, ha recordado que el Ejecutivo central ya traspasó en el pasado la competencia a Cataluña, aunque respecto a Euskadi la ha "retenido por la significación especial que tenía el que ETA estuviera activa y el terrorismo fuera una lacra".

"Pero eso ha acabado y en su día el PSOE ya mostró otra forma de interpretar esas leyes. Lo va a tener que hacer de cara a Euskadi por la transferencia pero incluso con respecto a Cataluña y a los presos que están lejos de su nación. Tengo esperanza en que la competencia pueda estar antes que la de la Seguridad Social que es más complicada técnicamente", ha valorado.

Cuestionada por la actitud del PP tras el apoyo del PNV a la moción de censura, Atutxa ha apostado por tener "tranquilidad respecto a las declaraciones" de los populares. Además, ha incidido en que se encuentran "en una situación interna difícil y de transición", en referencia al proceso de primarias.

A su juicio, el Gobierno Vasco es "consciente" de que le falta un voto para la mayoría absoluta en el Parlamento vasco, pero no va a "permitir que el PP con su representación, muy digna, pero escueta en las instituciones vascas determine la política de los grupos mayoritarios". "Nosotros pensamos en país", ha expresado.

En este contexto, ha considerado que un triunfo de Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP "parece que a priori" podría ayudar a mejorar las relaciones con el PNV, aunque ha recordado que el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, apoya su candidatura y es quien ha "permitido de alguna forma algunas acciones concretas como el no apoyo a los presupuestos de Getxo".

Por lo que se refiere a la aprobación definitiva de los Presupuestos generales del Estado, ha destacado que lo más importante es que se han "salvado" las inversiones previstas para Euskadi y ha incidido en que contar con las Cuentas ha "facilitado" a Pedro Sánchez contar con "estabilidad al principio de una legislatura que quiere acabar y que no hubiera logrado con una prórroga presupuestaria".

PONENCIA DE AUTOGOBIERNO

Por lo que respecta a los acuerdos alcanzados entre PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno y la posible tensión que ello puede generar con el PSE --socio de gobierno de los jeltzales--, Atutxa ha indicado que cada formación "sabe de dónde viene" y ha apostado por "aunar un poco más criterios".

"Quiero no solo mantener los acuerdos con EH Bildu sino integrar también a alguna fuerza estatal que forma parte de la ponencia y que si no es ahora, en la previa, sí después se pueda llegar a un consensos más amplios. Un consenso más allá de las fuerzas nacionalistas sería bueno y reflejo de lo que esta sociedad es, pero para eso hace falta mantener un criterio", ha advertido.

Así, ha criticado que Podemos se haya "echado atrás" en algunos acuerdos, lo que ha atribuido a un "miedo escénico para grandes acuerdos de país de este tipo".

"A nadie en Euskadi se le escapa que no seguimos la vía catalana. El PNV no la sigue porque no es nuestra vía. La hemos respetado y acompañado, pero siempre hemos defendido que la vía vasca es otra cosa", ha defendido.

Por ello, ha defendido que hay "más acercamiento" de EH Bildu a tesis "más diferenciadas de Cataluña que un movimiento del PNV a otras acciones más parecidas a Cataluña".

"Es un ejercicio posibilista de EH Bildu para lograr paso a paso lo que tenemos como objetivo: un mayor autogobierno", ha indicado, para añadir que la coalición soberanista está recorriendo en los últimos años un "camino de cambio".