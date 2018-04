El PNV dice que el hecho de que no enmiende a la totalidad los PGE no garantiza que salven el resto de trámites

Publicado 20/04/2018 12:32:39 CET

BILBAO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que el hecho de que su partido no enmiende a la totalidad los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no asegura su posición "ante la suerte que pueda correr" el proyecto de cuentas públicas en el resto de trámites, ni responde a ninguna negociación. Además, ha insistido en que no se plantean entrar en un proceso negociador, de momento, con la actual situación en Cataluña.

El dirigente jeltzale ha advertido que no tienen una decisión adoptada sobre cuál será su postura ante la votación de las enmiendas a la totalidad del jueves de la próxima semana, pero ha afirmado que, si el Presupuesto supera este trámite, los jeltzales no garantizan que éste no pueda "caer" en las votaciones de finales de mayo.

En una comparecencia ante los medios de comunicación para explicar la decisión de su partido de no presentar enmienda a la totalidad a los PGE, Esteban ha señalado que su objetivo "ha sido siempre intentar abrir un cauce de normalización política en Cataluña".

A su juicio, en estos momentos, "hay que gestionar los tiempos adecuadamente, momento a momento, y con responsabilidad". "Con esta decisión ponemos nuestro grano de arena para que el 155 quede sin efecto, que es la aspiración de los catalanes", ha añadido, para mostrar su deseo de que "las circunstancias puedan cambiar en un futuro próximo".