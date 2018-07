PNV dice que podrían emitirse tres horas seguidas del Rey para "saber quién es y su pensamiento sobre muchas cosas"

Actualizado 26/12/2009 12:24:58 CET

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, indicó hoy que podrían emitirse por televisión tres horas seguidas del Rey don Juan Carlos para "que todos los vascos supieran exactamente quién es el Rey y conocieran su pensamiento sobre muchas cosas".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Egibar explicó que "hay que distinguir los planos" y criticó que sobre la emisión del mensaje real "se ha hecho todo un serial de discusiones" sobre si debía o no emitirse por ETB, canal autonómico que lo ha retransmitido por primera vez en su historia.

"Desde mi punto de vista, en tanto que vasco, que piensa de una determinada manera, yo no me siento ni concernido ni afectado por el discurso del Rey porque, entre otras cosas, no me representa", agregó Egibar.

El portavoz jeltzale recordó que tras el debate en el Parlamento vasco sobre este asunto, dijo "en broma" a los parlamentarios del PP que habría que conectar con La Zarzuela durante "tres horas" para "que todos los vascos supieran exactamente quién es el Rey y conocieran su pensamiento sobre muchas cosas".

"Entonces, algunos se darían cuenta exactamente de qué Rey tiene España. En tanto que algunos no sólo se sienten concernidos y afectados, sino súbditos, pues yo no tengo esa referencia. Lo respeto pero no es mi Rey, no me siento ni afectado ni concernido porque no me representa", añadió.