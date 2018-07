PNV dice que el PP "utiliza las banderas para confrontar" y se parece "a otro partido" que lo hace "desde otro extremo"

Actualizado 22/08/2007 14:53:37 CET

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del EBB del PNV, Josune Ariztondo, acusó hoy al PP de "utilizar las banderas para confrontar" y afirmó que en esta postura se parece a otro partido que "desde otro extremo" pretende hacer también esa utilización.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, afirmó, ante la polémica sobre las banderas, que en las instituciones vascas en la que esta el PNV se cumple "la ley estrictamente" y que, por tanto, el "cumplimiento de la ley no ha estado fuera de su actuación, ni de su intención".

Ariztondo afirmó que la ley "dice lo que dice" y que "otra cosa son las interpretaciones de esa ley que pueda hacer el PP". En este sentido, le acusó de "querer utilizar las banderas para confrontar cuando tiene que ser algo para identificar y unir". "En eso el PP se parece a otro partido que, desde otro extremo, trata también de confrontar con las banderas", agregó.

ONDARROA

Por otra parte, se refirió a la situación de Ondarroa, donde se constituyó una gestora de la que forma parte, ante las presiones de simpatizantes de la izquierda abertzale. Ariztondo denunció que hay un grupo de personas en este municipio y "no sólo allí", que llevan "las diferencias políticas mas allá de la vida política". "Personas que practican, dan amparo o miran para otro lado ante amenazas reales y coacciones a particulares, niños, concejales", denunció.

En este sentido, afirmó que ha vivido "episodios muy desagradables" en las fiestas del municipio y reconoció que "ha pensado mucho en ello porque he visto caras conocidas insultando".

"Prefiero ser la persona que afronta esta situación en lugar de la que infringe este sufrimiento o mira para otro lado ante personas inocentes que salen con preocupación a pasear", añadió.

Ariztondo indicó que ANV "sabía que no gobernaría" desde el momento "en que hizo la lista tal y como la hizo" y añadió que sus votantes también conocían esta situación. La secretaria del EBB afirmó que supone que les "votaron para la confrontación política o supongo que alguno porque está de acuerdo con esa actuación pero no creo que dijeran al pueblo de Ondarroa vamos a acosar a personas, familiares y a no dejarles vivir en paz".

"Si lo hubieran dicho estoy convencida de que no hubiese recogido los votos en los términos que ellos cuentan los votos", añadió. Ariztondo señaló, por último, que los electos del PNV "trataron de llegar a un acuerdo con ANV para una entente de no agresión pero ANV exige a otros partidos que incumplamos la ley y no lo vamos a hacer".